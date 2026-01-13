Pixel : la fin du calvaire ? Google corrige enfin les bugs qui empoisonnaient la vie des utilisateurs

Google a publié la mise à jour de sécurité Android de janvier il y a quelques jours. Si elle corrigeait une vulnérabilité critique, les Pixel, eux, attendaient toujours leurs correctifs. L’attente est désormais terminée, mais tous les bugs signalés ne semblent pas résolus.

À la suite du Pixel Drop de décembre – qui est venu résoudre de nombreux bugs –, plusieurs utilisateurs des smartphones signés Google ont signalé de nouveaux problèmes – qui auraient été introduits par cette même mise à jour.

Google a publié le bulletin de sécurité Android de janvier il y a quelques jours. S’il faisait état d’une faille critique, c’était bien là la seule correction dont il était question – au grand dam des propriétaires de Pixel. Mais tout vient à point à qui sait attendre.

Google corrige enfin les bugs propres aux Pixel

La firme de Mountain View vient de commencer le déploiement de la mise à jour Android 16 de janvier sur ses Pixel et ô joie : elle résout plusieurs bugs, dont ceux qui avaient été remontés par les utilisateurs après le Pixel Drop de décembre dernier. Le journal des modifications, relayés par nos confrères de 9to5Google, recense les correctifs apportés.

La mise à jour vient corriger le problème de l’écran tactile des Pixel 10 qui ne répondait plus de manière aléatoire. Elle vient également résoudre le souci de scintillement de l’Always-On Display.

D’autres bugs sont également corrigés par cette mise à jour de janvier : les tonalités de retour d’appel parasitées lors d’appels Webex, la suppression d’un fond d’écran Live Universe qui pouvait rendre l’application « Fond d’écran et style » inutilisable, les « lignes parasites clignotantes » lors de l’édition de photos HDR avec Adobe Lightroom.

Finalement, ce patch apporte des « améliorations générales des performances du GPU » des Pixel 10 et corrige un problème de décharge excessive de la batterie qui touche les Pixel 8 et modèles ultérieurs. Le journal des modifications évoque aussi un problème de sécurité résolu avec le correctif du 5 janvier.

En revanche, le journal des modifications ne mentionne pas de correctif lié au problème qui affectait l’un des gestes les plus appréciés des Pixel : l’ouverture du panneau des notifications lorsque le mode à une main est activé. Et le mystère des photos disparues reste entier.