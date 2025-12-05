Google Pixel : la mise à jour de décembre a corrigé une tonne de bugs, mais elle en a aussi ajouté d’autres

La mise à jour Pixel de décembre vient d’être déployée. Il semble toutefois qu’elle n’ait pas fait que corriger une avalanche de bugs : elle en aurait aussi introduit deux de nature bien différente, mais qui n’en seraient pas moins embêtants.

Chaque mois, Google déploie une mise à jour pour ses smartphones Pixel. Le journal de modifications de celle de ce mois-ci fait état d’une tonne de correctifs pour les Pixel 6 jusqu’aux modèles les plus récents.

Néanmoins, en plus de corriger une multitude de bugs, la mise à jour en aurait, involontairement, ajouté deux pour le moins agaçants. Si le premier concerne l’un des gestes les plus utilisés par les utilisateurs, le second concerne la fonction Always-On Display (AOD) des Pixel 10.

La mise à jour Pixel de décembre a corrigé des bugs… et en aurait introduit deux autres

Intéressons-nous d’abord au problème qui touche l’un des gestes les plus appréciés des Pixel. Quelques propriétaires de Pixel déclarent que la mise à jour de décembre a « cassé » l’un d’eux : elle empêcherait désormais le panneau de notifications de s’ouvrir normalement lorsque le mode à une main est activé. La première plainte aurait émergé sur la page d’assistance Pixel de Google, avant que d’autres n’apparaissent sur Reddit. Elles proviennent d’utilisateurs de différents modèles, du Pixel 9 Pro au Pixel 10 Pro XL.

Ce bug n’affecte pas tous les propriétaires de Pixel, mais il est difficile d’identifier s’il touche seulement certains modèles ou certaines configurations. Surtout, le journal des modifications de la mise à jour Pixel de ce mois-ci n’évoque à aucun moment le mode à une main ou les gestes qui lui sont associés. En attendant un correctif, les utilisateurs concernés par ce bug recourent à des solutions détournées, comme des raccourcis double tap.

Mais ce problème semble ne pas être le seul introduit par la mise à jour de décembre. L’autre bug signalé par les utilisateurs semble toutefois ne concerner que les Pixel 10 – et seulement certains d’entre eux. Plusieurs propriétaires de ce modèle ont partagé sur Reddit que, depuis le Pixel Drop de décembre, l’AOD de leur smartphone rencontre un problème. Selon l’internaute subferno, à chaque rafraîchissement (réception d’une notification, passage d’une minute à l’autre sur l’horloge…), son écran « scintille » brièvement.

Ses propos ont été appuyés par d’autres utilisateurs, et certains d’entre eux mentionnent aussi des bugs similaires, toujours liés à la dalle : écran qui devient noir pendant un très court instant lors du déverrouillage ou encore dysfonctionnements du mode économie d’énergie.

Pour ces deux bugs qui semblent avoir été introduits par la mise à jour Pixel de décembre, nos confrères d’Android Authority ont contacté Google, mais la firme de Mountain View n’a pas (encore) fait de commentaires à ce sujet au moment de la publication de notre article.