Pixel : la détection des arnaques par message arrive enfin en France sur les smartphones Google

Le Pixel Drop de septembre 2026 est l’occasion d’étendre la protection contre les arnaques par messages à de nouveaux pays, dont la France. Profitons-en pour rappeler comment elle fonctionne.

Crédits : Phonandroid

Des tentatives d’escroqueries par message, vous en avez forcément reçu au moins une. Probablement plusieurs même, de façon régulière. Ce fléau fait désormais partie de notre quotidien et en théorie, vous en avez suffisamment entendu parler pour connaître les bons réflexes à adopter afin de ne pas vous faire avoir. Mais personne n’est à l’abri d’un moment d’inattention ou d’une arnaque tellement bien faite qu’on ne se méfie pas assez.

Lire aussi – One UI 9 : Samsung pourrait bientôt étendre cette fonction anti-arnaque à davantage de smartphones Galaxy

Heureusement, nos smartphones sont de plus en plus proactifs. Par exemple les Pixel de Google, qui intègrent plusieurs options de détection automatique des scams. La mise à jour Pixel Drop de septembre 2026 renforce nos modèles français puisque la firme de Mountain View étend le repérage des arnaques dans les messages à de nouveaux pays dont l’Hexagone fait partie. Le fonctionnement déjà aperçu ailleurs reste inchangé.

La protection contre les arnaques par message débarque sur les Pixel en France

Quand vous recevez un message suspect, un avertissement s’affiche et vous prévient qu’il s’agit probablement d’un scam. Il indique aussi les gestes à adopter (ne pas partager d’informations personnelles par exemple). En appuyant sur Escroquerie probable, vous obtenez plus d’informations.

Si vous estimez qu’en effet, c’est une arnaque, validez avec OK. Sinon, appuyez sur Pas une escroquerie. Tout se fait localement, sur le mobile, et rien n’est envoyé aux serveurs de Google. Sauf si vous choisissez de partager le message avec l’entreprise à des fins d’amélioration du service. Vous pouvez voir une illustration du résultat ci-dessous. Rassurez-vous, tout sera en français sur votre mobile.

Détection arnaque message Pixel

La détection d’escroquerie pour les messages de chat est activée par défaut et gère désormais ceux écrit en français. Si pour une raison quelconque, vous ne souhaitez pas vous en servir, direction l’application Paramètres de votre Pixel puis Sécurité et confidentialité > Autres options de sécurité et confidentialité > Détection d’escroquerie > Escroquerie par message. Nous vous recommandons cependant de la laisser active.


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