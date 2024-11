Le Pixel 8a de Google n’a jamais été aussi peu cher avant le Black Friday

Et si c'était le bon moment de vous offrir le Pixel 8a ? Si vous êtes client mobile chez RED by SFR, vous pouvez profiter d'une réduction globale de 250 euros sur le smartphone Google avant le Black Friday.

Alors que le Pixel 8 est toujours disponible à moins de 350 euros, les abonnés RED by SFR titulaires d'une offre mobile peuvent se procurer le Google Pixel 8a à un prix très avantageux. Jusqu'au mardi 12 novembre 2024, soit moins de deux semaines avant la période du Black Friday, le smartphone Pixel 8a de la firme de Mountain View qui inclut 128 Go de stockage peut être obtenu à 229 euros au lieu de 479 euros.

Les 250 euros de remise s'obtiennent de cette manière : une réduction de 140 euros de la part de l'opérateur français, une offre de remboursement SFR de 40 euros sur demande (voir conditions) et un bonus reprise de 70 euros à valoir sur un ancien téléphone. Et bien évidemment, le prix peut encore baisser lorsque la valeur de l'ancien appareil repris par SFR sera estimée.

Le Google Pixel 8a disponible à 229 €, c'est le Black Friday avant l'heure chez RED by SFR

Pour rappel, le successeur du Pixel 7a est un smartphone de milieu de gamme qui embarque un écran OLED de 6,1 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Compatible avec la 5G, le Google Pixel 8a possède aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, le processeur Google Tensor G3, une batterie de 4492 mAh avec la charge rapide à 18 W et le système d'exploitation mobile Android 14.

À propos de l'APN du smartphone, un double capteur principal de 64 + 13 MP et un capteur frontal de 13 MP sont de la partie. Quant à la connectivité, elle est constituée de de la norme Wi-Fi 6E (802.11ax), de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de l'USB Type-C, du Google Cast et du GPS. Enfin, le Google Pixel 8a est fourni avec un câble USB-C vers USB-C, un adaptateur Quick Switch et un outil pour la carte SIM.