French Days : Fnac et Darty dégainent des offres CHOC, voici les promos qu’il ne faut pas rater

Les French Days se poursuivent chez la Fnac et Darty. Jusqu'au 6 mai, les deux enseignes proposent des réductions importantes sur de nombreux produits. Découvrez les meilleures offres dans cet article.

Comme tous les ans au printemps, les French Days viennent adoucir les prix chez les enseignes françaises. Fnac et Darty qui font partie des pionniers de cet événement, répondent bien évidemment à l'appel. Jusqu'au 6 mai 2025, vous pourrez profiter de réduction importante sur tous les rayons des deux boutiques.

On a fait le tour des offres high-tech. Smartphones, tablettes, TV ou encore les objets connectés… Après celui de Boulanger, voici notre récapitulatif des meilleurs bons plans French Days chez Fnac Darty.

French Days Fnac Darty : les offres à ne pas rater

Découvrir plus d'offres des French Days sur Fnac

Découvrir plus d'offres des French Days sur Darty

Galaxy S24 Ultra à 899 € au lieu de 1469 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (DARTY)

Grâce aux French Days, le Galaxy S24 Ultra tombe à un prix très intéressant chez la Fnac et Darty. Au lieu de 1469 € à son lancement il y a un peu plus d'un an, le smartphone Samsung s'affiche à 899 € en ce moment sur les deux sites des enseignes du groupe. Cette offre concerne l'édition Entreprise du Galaxy S24 Ultra qui est conforme en tout point à celle standard et est même meilleure, puisqu'elle offre des fonctionnalités supplémentaires pour les professionnels.

Faut-il encore le rappeler, le S24 Ultra reste l'un des meilleurs smartphones en 2025. Il dispose d'un excellent écran, d'un processeur très performant et d'une partie photo parmi les meilleures du marché. Et la présence comme toujours du stylet S Pen offre plus de polyvalence, surtout pour les amateurs de dessins et pour la prise de notes.

TV Samsung The Frame 2024 65 pouces à 999 € au lieu de 1299 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (DARTY)

La Fnac et Darty proposent une belle offre sur la TV Samsung The Frame de 2024 dans sa version de 65 pouces. Au lieu de 1299 €, elle passe sous la barre des 1000 €. Pendant les French Days, le téléviseur s'affiche à 999 € très exactement, ce qui correspond à une réduction de 23%.

La TV The Frame est un modèle qui se fixe au mur, avec une présentation très particulière qui lui permet de servir également de tableau d'art. Vous disposez de plusieurs centaines d'œuvres pour donner de l'allure à votre pièce. Pour le reste, il s'agit d'une TV QLED haut de gamme qui offre une belle qualité d'image et une belle polyvalence. Elle est ainsi idéale aussi bien pour les films et séries que pour les joueurs.

TV QLED Mini LED TCL C89B de 55 et 65 pouces, à partir de 470 €

Maj : Boulanger propose une meilleure offre à 470 € et 699 € respectivement pour les versions 55 et 65 pouces.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (55″)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (65″)

Cette autre offre sur les TV porte sur un autre modèle très populaire : la TCL C89B dans ses versions de 55 et de 65 pouces. Vous pouvez les acheter respectivement à 531,51 € et 750 € sur la Fnac grâce à une combinaison d'offres.

La version de 55 pouces est affichée à la base à 699 € au lieu de 999 €, mais la Fnac applique une réduction de 10% automatiquement au panier. Et comme si cela ne suffisait pas, vous profitez d'une offre de remboursement de 100 € supplémentaires. La TV vous revient au final à 531,51 €. La version de 65 pouces est éligible aux mêmes offres, avec 150 € remboursés cette fois-ci. Celle-ci revient quant à elle à 750 € au lieu de 1399 € en tout et pour tout.

Galaxy Tab S6 Lite 128 Go 2024 à 274 € au lieu de 450 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (DARTY)

Samsung a une affection particulière pour la Galaxy Tab S6 Lite qui a eu droit à plusieurs éditions depuis sa sortie initiale il y a presque 5 ans. La dernière version en date est la Galaxy Tab S6 Lite de 2024 qui a bénéficié d'une mise à niveau pour rester dans la course. La nouvelle version dispose d'un processeur plus puissant que le précédent : on passe à un Exynos 1280, plus performant que le Snapdragon 732G du modèle de 2022.

Pour le reste, la Tab S6 Lite hérite presque tout de ses prédécesseurs. Le design n'est certes pas le plus actuel, mais il est efficace, avec en plus la compatibilité d'un stylet. Pour les French Days, la Galaxy Tab S6 Lite de 2024 est à 274 € au lieu de 450 € dans sa version avec 126 Go de stockage chez Fnac et Darty.