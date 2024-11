Pixel 9 : le smartphone Google est en promotion avant le Black Friday

Le dernier Pixel 9 fait l'objet d'une bonne affaire avant le Black Friday. Actuellement, Amazon effectue une réduction de 150 euros sur l'achat du smartphone Google.

Alors que le Black Friday 2024 aura lieu à la fin du mois de novembre, la version espagnole du site Amazon fait une vente flash sur le Pixel 9. Proposé dans son modèle 128 Go, le smartphone de Google est au prix exact de 736,84 euros lorsque le produit est ajouté au panier. Pour une livraison en France, des frais de port de 5 euros seront appliqués au cours du paiement. Au total, le Google Pixel 9 revient alors à 741,84 euros au lieu de 899 euros. Cela représente donc une économie de plus de 150 euros par rapport au prix d'origine.

Dévoilé au cours de l'été 2024, le Pixel 9 est équipé d'un écran OLED de 6,24 pouces avec une définition en Full HD+ de 2424 x 1080 pixels, une densité de 425 ppp et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone de Google embarque également une mémoire vive de 8 Go de RAM, le processeur Google Tensor G4, le système d'exploitation Android 15 et une batterie de 4600 mAh avec la charge rapide à 27W.

Du côté de l'APN, les futurs propriétaires du Google Pixel 9 pourront profiter d'une caméra large de 50 MP, d'une caméra ultra-large de 50 MP et d'une caméra frontale de 11 MP. Pour terminer, la partie connectivité du Google Pixel 9 se compose du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS, du NFC, de l'USB Type-C 3.2 et d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran. Afin d'en savoir plus, vous pouvez jeter un oeil à notre article lié au test du Google Pixel 9.