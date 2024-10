Avis aux clients RED by SFR titulaires d'un forfait mobile ! Au cours d'une offre promotionnelle à durée limitée, vous avez la possibilité d'économiser plus de 200 euros pour l'achat du Google Pixel 8 sur le site de l'opérateur.

L'édition 2024 du Black Friday aura lieu dans un mois, jour pour jour. Quelques semaines avant l'événement commercial de fin d'année, RED by SFR a décidé de casser le prix du Pixel 8 pour ses clients mobile. Jusqu'au lundi 18 novembre prochain, le smartphone Google disponible en plusieurs coloris et dans sa version 128 Go revient au tarif de 349 euros au lieu de 559 euros.

Les 210 euros de réduction sont obtenus de cette façon : une remise immédiate de 80 euros de la part de l'opérateur français, une offre de remboursement SFR de 80 euros sur demande (voir conditions) et un bonus reprise de 50 euros à valoir sur un ancien téléphone. Et bien évidemment, le tarif peut encore baisser lorsque la valeur de l'appareil repris sera estimée.

Dévoilé en même temps que le Pixel 8 Pro au cours de l'automne 2023, le Google Pixel 8 embarque un écran OLED de 6,2 pouces avec une définition de 1080 x 2400 pixels, un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une luminosité maximale de 2000 nits. Le smartphone de la firme de Mountain View est aussi équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Tensor G3, du système d'exploitation Android et d'une batterie de 4585 mAh compatible avec la charge rapide.

De son côté, la partie photo/vidéo se compose d'une caméra large de 50 MP, d'une caméra ultra-large de 12 MP et d'une caméra frontale de 10,5 MP. Enfin, la connectivité du Pixel 8 de Google est assurée par la présence du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du NFC, d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran et du Face ID. Plus d'informations sur notre article lié au test du Google Pixel 8.