Ce hit des années 2000 a bien failli refaire planter votre PC Windows, voici comment Microsoft vient d’éviter le pire

Un simple morceau de musique a déjà suffi à faire planter des ordinateurs portables. Ce scénario improbable a bien failli se reproduire avec les dernières versions de Windows. Microsoft a dû intervenir à temps pour éviter le pire.

Certaines failles informatiques peuvent sembler tellement absurdes qu’elles ressemblent à une légende urbaine. Pourtant, en 2022, Microsoft confirmait qu’un morceau très connu, Rhythm Nation de Janet Jackson, provoquait des plantages sur certains ordinateurs portables. Le problème venait des fréquences de ce dernier, qui entraient en résonance avec des disques durs mécaniques de 2,5 pouces tournant à 5400 tours par minute. Résultat : ils se bloquaient, provoquant une panne système immédiate. Même à distance, un simple son pouvait faire planter des machines à proximité.

Cette faille étrange avait même été répertoriée officiellement sous le nom CVE-2022-38392 par le MITRE, une base de données des vulnérabilités connues. Pour éviter ce genre de situation, Microsoft avait mis en place un correctif logiciel. Il s’agissait de filtrer certaines fréquences audio via une technologie appelée APO, pour Audio Processing Objects. Ceux-ci permettaient de bloquer les sons problématiques avant qu’ils n’atteignent le matériel concerné. Les disques durs les plus récents, comme les SSD, ne sont pas concernés, car ils ne contiennent aucune pièce mécanique sensible aux vibrations.

Une mise à jour Windows risquait de rendre à nouveau les PC vulnérables au morceau de Janet Jackson

Mais récemment, un changement dans Windows a brièvement menacé de réactiver cette ancienne faille. Depuis Windows 7, Microsoft propose une option appelée “Désactiver toutes les améliorations audio”, qui coupe les effets sonores supplémentaires. Problème : elle désactive aussi les filtres liés à la protection contre le bug de Rhythm Nation. Si un utilisateur désactivait ces derniers sans le savoir, son système redevenait vulnérable. L'entreprise n’a pas initialement prévu cette interaction dans ses réglages audio par défaut.

Heureusement, Microsoft a fini par accorder une exception dans Windows pour conserver cette protection, même lorsque les améliorations audio sont désactivées. Sans cette mesure, des ordinateurs sous Windows 8.1, 10 ou même les premières versions de Windows 11 auraient pu planter sans raison apparente. L’histoire montre à quel point des détails techniques méconnus peuvent provoquer des bugs très concrets, et parfois surprenants. Elle illustre aussi l'importance de maintenir des protections actives, même contre des risques aussi inattendus qu’un simple morceau de musique.