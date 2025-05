GTA 6 a une date de sortie officielle, et ça risque de faire hurler beaucoup de monde

Rockstar vient de mettre fin au suspens autour de la date de sortie de GTA 6. Au grand dam de millions de joueurs à travers le monde, le jeu ne débarquera pas cette année.

Alors, sortira ou sortira pas cette année ? Rockstar vient enfin d'apporter la réponse à cette question brûlante concernant GTA 6. En effet, le studio américain vient de rompre le silence sur son blog officiel en dévoilant la date de sortie de son futur mastodonte.

Ainsi, et probablement au grand dam de millions de joueurs à travers le monde, le prochain opus de la saga ne verra finalement pas le jour en 2025. Plus précisément, il faudra patienter jusqu'au 26 mai 2026 avant de pouvoir se plonger dans cette nouvelle aventure prenant place à Vice City.

Un report nécessaire pour offrir le meilleur GTA

Notez bien que le lancement du titre était visiblement prévu pour cette année. En effet, Rockstar précise bien dans son communiqué qu'il s'agit d'un report. “Nous sommes vraiment désolés que cela plus tard que prévu. L'intérêt et l'enthousiasme pour un nouveau GTA ont été une véritable leçon d'humilité pour toute notre équipe. Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre patience pendant que nous travaillons à terminer le jeu”, écrit le studio.

Sans surprise, Rockstar explique avoir besoin de temps supplémentaire pour offrir “le niveau de qualité que vous attendez et méritez”. Si certains pourront donc pester à l'idée de devoir attendre un an de plus avant de découvrir le titre, on pourra se consoler en se disant que le studio veut faire les choses bien.

Par le passé, Rockstar n'a jamais hésité à décaler le lancement de ses titres les plus ambitieux pour garantir la meilleure expérience possible. Ce fut par exemple le cas de Red Dead Redemption 2. Prévu à l'origine pour l'automne 2017, les joueurs ont finalement pu incarner Arthur Morgan dans ce préquel un an plus tard, à savoir le 26 octobre 2018.

Pour rappel, jusqu'à la prise de parole du studio aujourd'hui, nous étions nombreux à parier sur une sortie en 2025. En tout cas, de nombreux éléments ont appuyé cette théorie, à l'image de la date de sortie avancée de Borderlands 4. Alors que le prochain opus de la saga culte de Gearbox était attendu pour le 23 septembre 2025, il débarquera finalement sur nos consoles le 12 septembre. Il n'en fallait pas moins pour voir de la part de la part de Take-Two (ndrl : la maison-mère de Rockstar et Gearbox) une mesure de précaution pour laisser de la place à GTA 6. Mais finalement, Borderlands 4 aura toute la fin d'année pour briller.