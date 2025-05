Microsoft dit adieu au mot de passe, plus besoin d’en avoir un pour créer un compte

Microsoft fait un pas en avant important dans la sécurisation des données utilisateurs. En effet, il n’est plus nécessaire aujourd’hui de choisir un mot de passe lors de la création d’un compte. A la place, la firme de Redmond privilégie d’autres méthodes de sécurisation, comme la biométrie, les clés d'accès ou encore les notificatrions push.

Les mots de passe pour protéger ses données, c’est bien, à défaut d’autre chose. Avec la multiplications des comptes, il devient difficile de gérer. Plus encore, ils ne sont pas totalement sécurisés. Les entreprises techs tendent à la suppression de cette mesure de protection, et Microsoft vient de faire un grand pas en avant.

A la création d’un compte Microsoft, il n’est plus nécessaire d’entrer un mot de passe. S’il est toujours possible d’en choisir un, on incite les utilisateurs à privilégier d’autres méthodes de protection, clés d'accès, biométrie, notifications push ou encore authentification SMS.

Microsoft veut se débarrasser des mots de passe

Ceux qui disposent déjà d’un compte Microsoft garderont leur bon vieux password (qu’il est conseillé de changer régulièrement). Toutefois, ils peuvent également bénéficier d’autres méthodes d’authentification à la connexion : utiliser son doigt ou son visage si le PC est équipé, ou encore recevoir un numéro sur son téléphone à confirmer sur l'ordinateur. Simple, sécurisé, et ne nécessitant pas de retenir des mots de passe à rallonge. Cette initiative de Microsoft s’accompagne d’une fenêtre de connexion redesignée, mais aussi de l’arrivée de Windows 24H2. La protection des données est vitale pour l'entreprise. Depuis Windows 11, il est nécessaire d’avoir un compte pour chaque utilisateur, et la firme de Redmond en compte plus d'un millard. Autant de comptes à protéger, donc.

A cette occasion, Microsoft précise également que les méthodes alternatives sont aussi plus simples pour le client, avec un taux de réussite à la première connexion à hauteur de 98% (32% pour les mots de passe).

Google, Amazon, Microsoft, les géants de la tech travaillent depuis plusieurs années pour faire disparaître le mot de passe, ou du moins le renforcer à coup de double authentification ou de clés générées aléatoirement. Microsoft saute ici un nouveau pas important dans la lutte contre le vol de données personnelles.