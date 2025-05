Google Drive peut désormais vous dire ce que contiennent vos fichiers sans même que vous les ouvriez

Google Drive devient plus intelligent avec une nouvelle option dédiée à l’analyse des documents. Il est désormais possible d’interagir directement avec le contenu sans même ouvrir les fichiers.

Stocker des documents dans le cloud est devenu une habitude pour de nombreux utilisateurs. Que ce soit pour des fichiers de travail, des relevés, des comptes rendus ou des supports scolaires, Google Drive centralise une grande partie des contenus numériques du quotidien. Mais consulter, trier ou retrouver une information précise dans ces derniers reste souvent fastidieux, surtout lorsqu’ils s’accumulent au fil des années. Les outils classiques de recherche ne suffisent pas toujours à retrouver rapidement ce dont on a besoin.

Pour faciliter cette gestion, Google introduit une nouvelle fonction basée sur Gemini, son intelligence artificielle intégrée. L’outil permet d’analyser un fichier en détail et d’interagir avec son contenu sans avoir à l’ouvrir manuellement. Le déploiement a déjà commencé pour les utilisateurs Google Workspace et les abonnés Google One AI Premium. Comme nous l’évoquions il y a quelques jours, Google Drive continue ainsi de s’enrichir de fonctions IA capables de résumer, rechercher et extraire des informations à partir des fichiers stockés.

Gemini permet d’interroger un fichier dans Google Drive sans même l’ouvrir

Grâce à cette fonction, l’utilisateur peut discuter avec Gemini à propos d’un document stocké dans Drive. Il est possible de poser des questions précises, de demander un résumé ou d’extraire une information sans avoir à parcourir le fichier. L’intelligence artificielle prend en charge différents formats : documents texte, feuilles de calcul, présentations ou PDF. Cette capacité prolonge les outils déjà disponibles sur la version web de l’appli.

Le service reste pour le moment limité aux abonnés des offres Google Workspace Business, Enterprise et Education, ainsi qu’aux utilisateurs du forfait Google One AI Premium. Les comptes gratuits ne peuvent pas encore y accéder. Contrairement aux fonctions d’analyse traditionnelles, l’outil ici ne nécessite aucune ouverture manuelle de document. Le traitement est effectué directement dans l’interface de Drive, avec des réponses affichées sous forme de conversation. Le déploiement est en cours à l’échelle internationale. Cette nouveauté confirme l’objectif de Google : transformer son clould en un véritable assistant de productivité piloté par l’IA.