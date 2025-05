Galaxy Z Flip 6 : Amazon propose plus de 600 € de réduction sur la version 512 Go, il va falloir faire très vite !

Le Galaxy Z Flip 6 fait l'objet d'une très belle offre chez Amazon. Au lieu de 1319 €, vous pouvez l'acheter en ce moment à 697 €, ce qui représente une remise de 622 €. On vous dit comment en profiter.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous cherchez une expérience qui change de celle des smartphones classiques, le format pliable et à clapet est l'un des plus populaires comme alternative. Le Galaxy Z Flip 6 est la star de ce segment.

Vendue normalement à 1319 €, la version 512 Go est disponible à 697 € sur Amazon. Le smartphone est affiché à 922 €, vous profitez d'une réduction immédiate de 200 € au panier si vous êtes abonné Prime. Et même si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas un problème.

Vous pouvez y souscrire maintenant et profiter de 30 jours d'essai gratuit. Vous pourrez ensuite bénéficier des 200 € de remise sans dépenser un seul euro pour l'abonnement Prime… un jeu d'enfant. Et pour rappel, Amazon Prime coûte que 6,99 € par mois si vous décidez de ne pas résilier l'abonnement avant la fin des 30 jours d'essai gratuit..

Avec les 200 € de remise, le Galaxy Z Flip 6 passe à 722 €. Et comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez encore faire baisser le prix de 25 € supplémentaire avec le code VEN25 valable seulement aujourd'hui et utilisable une seule fois par compte.

Galaxy Z Flip 6 : le meilleur smartphone pliable au format clapet

Son design particulier est ce qui fait sa popularité. Si vous vous lassez des smartphones classiques, le format pliable est une excellente manière de changer d'expérience. Le Galaxy Z Flip 6 adopte un design à clapet qui lui permet, une fois plié, d'être discret.

Le smartphone dispose de deux écrans. Il y a d'une part l'écran principal de 6,7 pouces (AMOLED, Full HD+, 120 Hz) et celui-ci est accompagné d'un petit écran de 3,4 pouces qui est très pratique une fois le smartphone plié. Il vous permet d'accéder aux notifications, de répondre à vos messages ou encore prendre des photos sans ouvrir le smartphone.

Pour ce qui est des autres caractéristiques, le Galaxy Z Flip 6 embarque est propulsé par une puce Snapdragon 8 Gen 3, avec 12 Go de RAM. Le smartphone offre ainsi des performances de haut vol, sans toutes le situations d'usage. C'est également un excellent smartphone pour prendre des photos, avec notamment son capteur principal de 50 MP.

Et enfin, le Z Flip 6 a été lancé sous One UI 6x, mais il est compatible avec les dernières versions de la surcouche, en l'occurrence le One UI 7.x. Samsung promet 7 ans de mise à jour. Vous pouvez lire notre test complet du Galaxy Z Flip 6 pour tout savoir sur le smartphone pliable.