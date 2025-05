La connexion ralentit sur la Freebox Ultra, voici ce que Free conseille de faire

La Freebox Ultra intègre les dernières avancées du Wi-Fi, mais tout ne se passe pas comme prévu. Une fonction récente provoque une baisse de débit chez certains abonnés. Free a bien identifié le problème, mais la solution ne sera pas immédiate.

Les box internet évoluent rapidement, intégrant des technologies de plus en plus avancées pour offrir de meilleurs débits sans fil. Le Wi-Fi 7 est l’une de ces nouveautés. Celui-ci promet des connexions plus rapides et plus stables, notamment grâce à des fonctions comme le MLO. Mais comme souvent avec les innovations récentes, tout ne fonctionne pas toujours comme prévu. Certaines interactions entre le matériel, les bandes de fréquences et les appareils compatibles peuvent créer des situations imprévues.

Depuis les dernières mises à jour de la Freebox Ultra, plusieurs abonnés ont signalé une forte baisse de débit lorsqu’ils activent la fonction MLO, pour Multi-Link Operation. Cette technologie permet à un appareil compatible de se connecter en même temps à plusieurs bandes de fréquences, en particulier les 5 GHz et 6 GHz. L’objectif est d’optimiser la vitesse et la stabilité. Pourtant, sur certains appareils comme le Pixel 8 Pro, les résultats sont décevants avec des débits très faibles, parfois inférieurs à 1 Mbps. Le bug a été rapporté sur le bugtracker officiel de Free, où un développeur a confirmé le problème après avoir mené ses propres tests. Le souci touche à la fois le téléchargement et l’envoi de données.

Free confirme un bug sur la Freebox Ultra mais demande aux abonnés de patienter

Des tests réalisés par Free montrent que les performances chutent fortement dès qu’on s’éloigne de la box. À un mètre de distance, les débits restent acceptables, mais à 10 ou 15 mètres, ils s’effondrent, notamment en émission. Le problème viendrait d’un dysfonctionnement dans la négociation entre les bandes de fréquences utilisées par le MLO, spécifique au Wi-Fi 7. L’entreprise qualifie ce souci de “problème corsé” qui nécessitera du temps pour être résolu. Le bug est bien identifié, mais reste bas dans la liste des priorités techniques.

En attendant une solution, Free recommande aux abonnés concernés de désactiver le mode MLO multibande et de passer temporairement sur une seule bande. Cette option est accessible depuis l’interface de gestion de la Freebox. Elle permet généralement de retrouver des débits plus stables, même si cela limite les avantages théoriques du Wi-Fi 7. Le fournisseur précise qu’aucune correction n’est prévue à court terme, et invite donc les utilisateurs à patienter, sans donner de calendrier pour un éventuel correctif.