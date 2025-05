Même Emmanuel Macron est sous le charme de Clair Obscur Expedition 33

Emmanuel Macron a félicité les développeurs de Clair Obscur : Expedition 33. Le jeu français a été extrêmement bien accueilli par les testeurs et les joueurs et se dirige vers un triomphe inespéré.

On ne parle presque que de lui depuis une dizaine de jours : le jeu français Clair Obscur : Expedition 33 s'est rapidement imposé comme un succès commercial et critique. Une réussite qui n'est pas passée inaperçue du côté de l'Élysée.

Sur Instagram, Emmanuel Macron a réagi à une publication du compte officiel du jeu, remerciant les joueurs pour leur enthousiasme. “Un million d’exemplaires et à ce jour l’un des jeux les mieux notés de l’histoire : et oui, c’est Français ! Bravo à Sandfall Interactive et à tous les créateurs d’Expedition 33. Vous faites rayonner l’audace et la créativité à la française”, a répondu le président de la République.

Le succès de Clair Obscur : Expedition 33 parvient aux oreilles d'Emmanuel Macron

Développé par un petit studio, Clair Obscur : Expedition 33 est pourtant devenu un véritable raz de marée emportant tout sur son passage. Il a dépassé le million de ventes, alors que le titre est disponible depuis le jour de sa sortie sur le Game Pass. Sur l'agrégateur de notes Metacritic, qui fait référence dans l'industrie vidéoludique, il obtient une note de 92 de la part de la presse spécialisée, l'une des plus élevées de l'année. À titre de comparaison, Final Fantasy VII Remake avait obtenu le même score. De quoi prétendre au GOTY, alors que GTA 6 a été repoussé à 2026 ?

Chez les joueurs, le plébiscite est encore plus impressionnant. Toujours sur Metacritic, Clair Obscur : Expedition 33 monte à 9,7/10. Il s'agit tout simplement de l'une des meilleures notes de l'histoire attribuée par le public sur la plateforme. Sur les réseaux sociaux, de nombreux joueurs estiment que le titre développé par Sandfall Interactive et distribué par Kepler Interactive est le meilleur JRPG (voir le meilleur RPG) depuis Final Fantasy X, sortie en 2001.

Emmanuel Macron commente régulièrement les succès de la scène française du jeu vidéo. Il y a quelques jours, il félicitait Vitality pour sa victoire à l'ESL Grand Slam de Melbourne sur Counter-Strike. Il s'est aussi plusieurs fois félicité que la France accueille de grands tournois e-sport internationaux, sur League of Legends ou Rocket League par exemple. Mais on n'oublie pas non plus qu'en 2023, le président avait fait un lien entre la jeunesse des jeunes et la pratique des jeux vidéo, qui font toujours office de bouc-émissaire idéal auprès de la classe politique.