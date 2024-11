Avant-premières Black Friday : déjà des offres de CHOC sur les smartphones et tablettes

C'est le mois du Black Friday et il y a déjà de très belles offres sur les smartphones et tablettes. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures promos à saisir dès maintenant.

Alors que la date officielle du Black Friday est fixée cette année au 29 novembre, les enseignes commencent comme d'habitude beaucoup plus tôt. C'est tout le mois de novembre qui sera en effet rythmé d'offres de choc, avec de nouveaux bons plans qui arriveront progressivement jusqu'à fin novembre, et même jusqu'en décembre.

Des boutiques comme Boulanger, Fnac Darty ou encore AliExpress ont notamment déjà lancé leurs premières salves de bons plans. Samsung Galaxy, iPhone, Redmi, Poco ou encore Xiaomi : découvrez ici notre première sélection des meilleures offres du mois du Black Friday sur les smartphones et tablettes.

Avant-premières Black Friday : les meilleures offres sur les smartphones et tablettes

iPhone 16 à moins de 800 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le plus récent des iPhone fait l'objet d'une belle offre sur le site Rakuten en avant-première du Black Friday. Alors qu'il a été lancé il y a peu à 969 €, le smartphone Apple est en ce moment disponible dès 763 € sur le site du marchand.

Pour obtenir ce prix, il faut appliquer le code promo CLURB30. L'iPhone 16 qui est affiché à 809 € pour la version internationale passe ainsi à 779 €. Cet achat vous fait également profiter du cagnotte de 16,20 € (membre du Club R, adhésion 100% gratuite). Le smartphone revient ainsi à moins de 764 €.

Notez que la version européenne est également disponible et coûte à peine 30 € plus cher. Celle-ci est compatible avec l'eSIM, contrairement à la version internationale proposée par le vendeur. Les deux produits sont garantis 24 mois.

iPhone 15 dès 669 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'iPhone 15 fait l'objet de la même offre et peut s'acheter en ce moment à moins de 700 € dans le cadre des avant-premières Black Friday sur Rakuten. Affiché à 699 € au lieu de 789 € à la base, mais vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire de 30 € grâce au code CLUBR30. L'iPhone 15 revient ainsi à 669 € sachant qu'il avait été lancé l'année dernière à 969 €.

Redmi Note 12 Pro et Note 13 Pro, dès 213 €

ACHETER LE REDMI NOTE 13 PRO 5G à 213 € AVEC CODE PROMO

ACHETER LE REDMI NOTE 12 PRO 4G à 170 € sur AMAZON

On commence par le plus récent des deux. Si vous recherchez la parfaite occasion pour acheter le Redmi Note 13 Pro 5G en ce mois de Black Friday, il est à 213 € sur AliExpress au lieu de 399 €. Sachant que le prix promotionnel de base est de 228 €, vous pouvez faire baisser le tarif de 15 € supplémentaire grâce au code promo CDFR15.

Si vous visez par contre un smartphone à moins de 200 €, le Redmi Note 12 Pro de l'année dernière, dans sa version 4G est à moins de 170 € sur Amazon.

Galaxy A35 + bracelet Galaxy Fit 3 à 339 € au lieu de 470 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Galaxy A35 n'est pas le plus puissant des smartphones de Samsung, mais il offre un très bon compromis entre performances et prix. Pour ceux qui souhaitent l'expérience logicielle du Galaxy S24 pour un tarif beaucoup plus accessible, ce modèle est parfait et pour moins de 350 €.

Le Galaxy A35 a été lancé cette année à 399 €. Mais il est en ce moment à 339 € dans un pack avec le bracelet connecté Galaxy Fit 3 sur le site de Boulanger. Pour rappel, le pack devrait en principe revenir à 479 €.

Pixel 8a à 479 € au lieu de 609 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Lancé cette année à 609 €, le Pixel 8a est beaucoup moins cher en ce mois de Black Friday. Il profite d'une réduction de 130 € sur Amazon et s'affiche en ce moment à 479 € sur le site du géant de l'e-commerce.

Pour moins de 500 €, le Pixel 8a est un très bon smartphone qui allie performances, un design soigné et surtout une partie photo qui reste toujours aussi qualitative grâce au savoir-faire de Google.

Xiaomi 13T Pro à 699 € au lieu de 1000 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Xiaomi 13T Pro est sans doute ce qui se fait de mieux chez le constructeur en termes de rapport qualité-prix. Lancé à plus de 1000 €, ce smartphone haut de gamme dans sa version avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage est à 699 € chez Boulanger. Pour une telle configuration, c'est l'une des meilleures offres smartphones des avant-premières du Black Friday.