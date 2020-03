Pixel 5 : il serait moins cher car Google miserait sur un processeur moins puissant

Les Pixel 5 et Pixel 5 XL pourraient faire l’impasse sur le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm. À la place, Google miserait plutôt sur le Snapdragon 765G, un chipset milieu de gamme compatible avec la 5G. La firme de Mountain View préférerait en effet positionner les prochains Pixel comme une alternative abordable aux flasghips haut de gamme de ses concurrents.

En fouillant dans le code de l’application Google Camera des Pixel 4a, nos confrères de 9to5Google ont découvert plusieurs indices évoquant la fiche technique des Pixel 5, attendus pour l’automne 2020.

D’après les noms de code dénichés, Redfin et Bramble, le média affirme que les futurs Pixel seraient vraisemblablement alimentés par le SoC Snapdragon 765G, un chipset destiné aux smartphones milieu de gamme. Compatible 5G, le Snapdragon 765G offre des performances brutes jusqu’à 30% inférieures à celle du Snapdragon 865. Dopé à l’IA et boosté pour le gaming, le SoC est aussi optimisé pour les capteurs photo jusqu’à 192 mégapixels et l’enregistrement 4K HDR.

Google fait l’impasse sur le haut de gamme

Jusqu’ici, Google a toujours positionné ses Pixel sur le haut de gamme, à l’exception notable des Pixel 3a et du Pixel 4a en approche. La firme a donc toujours intégré le dernier Snapdragon haut de gamme dans ses smartphones. Cette année, Google aurait décidé de changer de cap et de ne pas miser sur le Snapdragon 865 de Qualcomm.

Le média suggère que Google aurait finalement décidé de revoir le positionnement stratégique de ses Pixel. Échaudé par les ventes décevantes de ses précédents flagships, Google souhaiterait plutôt faire des Pixel 5 une alternative abordable aux smartphones les plus coûteux du marché, comme les Galaxy de Samsung ou les iPhone d’Apple.

En incluant le Snapdragon 765G, Google parviendrait à réduire le coût de production, et de facto, le prix de vente final de ses smartphones. Pour l’heure, il ne s’agit encore que de spéculations. Nous en saurons plus dans les mois à venir. On attend votre avis dans les commentaires.

