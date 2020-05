Pixel 4a, Pixel 5 : Google aurait dévoilé leur prix en marge d’un sondage

Le prix des Pixel 4a et Pixel 5 pourrait bien avoir été révélé par Google au détour d’un sondage. Un redditeur a en effet posté une capture d’écran d’une des questions dans laquelle deux smartphones sont décrits accompagnés d’un prix.

Tout part d’un post sur Reddit intitulé « Une enquête Google montre des positionnements tarifaires de 349 dollars pour le ‘Pixel’ et 699 dollars pour le ‘Pixel Premium' ». Le redditeur Pop_Quiz_Kid y explique avoir reçu une enquête officielle de Google et que l’une des questions était particulièrement troublante.

Pixel 4a, Pixel 5 : bientôt disponibles dès 345 dollars et 699 dollars ?

Google demandait en effet : « si il s’agissait de vos seules options, lequel de ces smartphones Google Pixel préféreriez-vous acheter ?« . Avant de décrire en dessous des smartphones qui collent parfaitement avec tout ce que l’on sait des Pixel 4a et Pixel 5. Le premier smartphone, baptisé sobrement « Google Pixel » est « un smartphone radicalement utile par Google », dont le corps est en « plastique durable » et qui comprend « une prise jack 3,5 pour les casques ».

L’autre smartphone, baptisé « Google Pixel Premium » est présenté comme « le meilleur flagship de Google ». Il a un « accès prioritaire aux dernières fonctionnalités et innovations Google » et « le meilleur appareil photo de sa catégorie, la recharge sans fil et est étanche ». Or, en plus de cette description, Google a également proposé des prix. Le premier smartphone serait ainsi disponible dès 349 dollars (ou 14,54 dollars par mois).

Si le prix de 349 dollars se confirmait effectivement pour le Pixel 4a cela voudrait dire que le smartphone deviendrait une proposition très séduisante face, par exemple, à l’iPhone SE 2020. Ce dernier est proposé en dollars à 399 $. Et comme le Pixel 3a était déjà proposé 399 dollars on tablait jusqu’alors plutôt sur ce même positionnement de 399 dollars.

Or,il se murmure aussi depuis quelques jours que Apple pourrait faire baisser le prix du SE 2020 pour justement mieux vendre son smartphone face au Pixel 4a. On peut donc imaginer dans ce cas que le Pixel 4a soit également vendu moins cher que les 489 euros demandés par Apple ici, en Europe. Quant au Pixel plus premium aux airs de Pixel 5, il serait vendu 699 $, ce qui est d'emblée un prix plutôt bon pour l’un des meilleurs smartphones haut de gamme au moment de sa sortie.

Bien que l’étude ne permette pas encore de conclure que ces prix seront bien les prix de vente officiels, Google semble à l’évidence tester déjà la réaction du public face à ces tarifs. Que pensez-vous de ces possibles prix de 349 dollars et 699 dollars ? Partagez votre avis dans les commentaires.