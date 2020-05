Pixel 5 : Google miserait sur le SoC Snapdragon 768G

Le Pixel 5 serait alimenté par le Snapdragon 768G, le dernier SoC 5G dévoilé par Qualcomm. En optant pour ce chipset milieu de gamme, la firme de Mountain View espère bien baisser le prix de vente du smartphone et se faire une nouvelle place sur le marché.

Ce 11 mai 2020, Qualcomm a levé le voile sur le SoC Snapdragon 768G, un chipset compatible 5G et dopé pour le gaming. Gravé en 7 nm EUV, il succède aux Snapdragon 765G lancés en 2019. Compatible avec les écrans jusqu’à 120 Hz et les capteurs photo de 64 mégapixels, il se destine surtout aux téléphones milieu de gamme, dont le Redmi K30 5G « Speed Edition » de Xiaomi.

Néanmoins, il se murmure que Google ait aussi décidé d’inclure le Snapdragon 768G au sein de ses futurs Pixel 5. D’après les informations relayées par 9to5Google en mars dernier, Google aurait décidé de tourner le dos au SoC Snapdragon 865 de Qualcomm, jugé trop cher à cause de son modem 5G.

Néanmoins, le géant de la recherche resterait fidèle à Qualcomm. Google miserait sur un chipset milieu de gamme comme le Snapdragon 765G. Ce SoC sorti l’an dernier vient d’être remplacé par le Snapdragon 768G. Si les informations de 9to5Google se confirment, on peut donc s’attendre à ce que le 768G se retrouve au sein des Pixel 5, dont la sortie n’est pas attendue avant le mois d’octobre 2020.

Un Pixel 5 milieu de gamme ?

La présence du Snapdragon 768G s’impose presque comme une évidence au vu des caractéristiques techniques présumées du Pixel 5. D’après les informations en fuite, le Pixel 5 serait le premier smartphone 5G de Google. De même, une rumeur affirme que Google souhaite troquer l’écran 90 Hz du Pixel 4 contre une dalle de 120 Hz. Le Snapdragon 768G étant compatible avec la 5G et les écrans 120 Hz, il se pourrait bien que Google s’appuie dessus.

En choisissant un SoC milieu de gamme, Google cherche à baisser les coûts de production et espère repositionner la gamme des Pixel sur le marché. Plutôt que de viser le haut de gamme, la marque souhaiterait plutôt faire des Pixel 5 une alternative abordable aux smartphones les plus coûteux du marché. Que pensez-vous de cette stratégie ? On attend votre avis dans les commentaires.