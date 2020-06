Pixel 5 : Google reporterait la sortie, ça se confirme

Le Pixel 5 ne devrait pas sortir dans le courant du mois d’octobre 2020. D’après un leaker, Google aurait décidé de reporter le lancement de ses prochains hauts de gamme en réaction à la pandémie de Covid-19. Dans ces conditions, les Pixel 5 et Pixel 5 XL vont-ils plutôt débarquer sur le marché en 2021 ? On fait le point sur les dernières informations disponibles.

La pandémie de coronavirus a complètement bouleversé les plans de Google pour cette année 2020. Pour commencer, la firme de Mountain View a d’abord été contrainte d’annuler la conférence annuelle Google I/O prévue en mai. Dans ces conditions, Google a du reporter la présentation d’Android 11 ainsi que le lancement des Pixel 4a. Aux dernières nouvelles, le milieu de gamme serait dévoilé en juillet pour une sortie sur le marché fin octobre.

D’après les informations obtenues par Jon Prosser, un informateur réputé, Google est même contraint de décaler la sortie des Pixel 5 et Pixel 5 XL. Au vu des habitudes de la marque, on s’attendait jusqu’ici à découvrir les successeurs des Pixel 4 aux alentours d’octobre prochain. Pour l’heure, on ignore avec précision pourquoi Google préfère repousser la sortie de ses prochains flagships. On imagine que la firme préfère attendre un moment plus propice pour occuper l’attention médiatique.

Dans ce contexte, le lancement des Pixel 5 pourrait avoir lieu entre le mois d’octobre et décembre 2020. Néanmoins, il n’est pas impossible que Google décide plutôt de temporiser l’arrivée des hauts de gamme jusqu’en 2021 afin de ne pas faire de l’ombre à son Pixel 4a. Une théorie pas aussi invraisemblable quand on pense que Google ambitionne de revoir le positionnement de ses Pixel premium. Aux dernières nouvelles, la firme positionnera en effet les Pixel 5 comme des milieux de gamme. Qu’attendez-vous des prochains smartphones de la marque ? On attend votre avis dans les commentaires.

Seems like the Pixel 5 will also be pushed back.

Though, it would probably be smart to just launch Pixel 5 and 4a side-by-side, especially if there’s only one model of Pixel 4a that will launch.

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 13, 2020