Pixel 5, Pixel 4 5G, Chromecast Sabrina : Google présentera toutes ses nouveautés le 30 septembre 2020

Si vous attendez impatiemment les nouveaux Pixel de Google, veuillez inscrire cette date dans votre agenda : le 30 septembre 2020 aura lieu la conférence de presse virtuelle de la firme. Elle démarrera à 20 heures, heure française. Et elle sera non l’occasion de découvrir les nouveaux smartphones de la firme, mais aussi deux autres produits : un Chromecast et une enceinte connectée.

Lors du lancement du Pixel 4a, Google annonçait que deux autres smartphones seraient disponibles le 8 octobre. Il s’agit du Pixel 4a 5G et du Pixel 5. La firme a ainsi la joué la transparence, certainement pour éviter d’être victime d’une fuite qui ruinerait le plan de communication de la marque. La firme n’est pas allée jusqu’à annoncer les fiches techniques de ces deux modèles, mais des prix circulaient déjà : 629 euros pour le Pixel 5 et 499 euros pour le Pixel 4a 5G.

Sachant cela, il ne restait plus qu’à attendre que Google officialise la date de l’officialisation des deux smartphones afin d’en apprendre davantage sur ces deux terminaux. Sans surprise, il s’agira du 30 septembre prochain. La date circulait depuis plusieurs jours déjà. Ce n’est donc pas une surprise. La conférence sera uniquement en ligne : elle sera retransmise sur YouTube. Elle démarrera à 20 heures (heure française). Et vous pourrez évidemment la suivre avec nous pour avoir nos commentaires à chaud.

Smartphones, enceinte connectée et Chromecast

Sur l’invitation transmise à la presse, Google confirme qu’il y aura trois gros sujets. D’abord les Pixels. Les deux modèles attendus ne sont pas nommés. Mais leur présence ne fait aucun doute. Le premier est le Pixel 4a 5G, déclinaison 5G du Pixel 4a déjà commercialisé en France (et partout dans le monde). Le deuxième est le Pixel 5, grand smartphone premium compatible 5G et animé d’un Snapdragon 765G. Pourrait-il y en avoir un troisième comme le Pixel 5s ? Mystère.

Le deuxième sujet est Chromecast. Rappelons qu’un modèle appelé « Sabrina » a fait l’objet de nombreuses fuites cet été. Selon la plus récente d’entre elles, le produit prendrait le nom commercial « Chromecast avec Google TV », confirmant que la firme de Mountain View souhaite renommer Android TV. Ce Chromecast serait un dongle capable de profiter de tous les services Android TV et il serait compatible 4K à 60fps et HDR10 et Dolby Vision. Son chipset serait le même que celui de la Freebox Pop (Amlogic S905X2). Son prix devrait être proche des 60 euros.

Le troisième sujet sera les enceintes Nest. Et ce n’est pas une surprise non plus : cet été, Google a publié plusieurs images officielles à propos d’une enceinte connectée sobrement appelée Google Nest. Il s’agira du premier produit de cette gamme qui associe les noms des deux marques. Les précédents produits étaient appelés Nest Hub, Nest Max, ou encore Google Home. Là, le produit portera les deux noms. Les détails techniques sur le Google Nest ne sont pas connus, bien sûr, mais il devrait s’agir d’un remplaçant pour le Google Home « classique ». Son prix pourrait être inférieur à 100 euros.