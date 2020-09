Google Sabrina : la clef Android TV s’appellerait « Chromecast avec Google TV »

Google Sabrina, le nouveau dongle Android TV de la marque, s’intitulerait finalement « Chromecast avec Google TV », révèle une fuite. Quelques semaines avant le lancement supposé, la clef HDMI est en effet apparue dans la base de données des magasins américains Target.

Ce n’est une surprise pour personne. Comme on le sait depuis plusieurs mois, Google s’apprête à lancer un nouveau dongle Android TV sur le marché. Baptisé « Google Sabrina » en interne, le dongle est alimenté par le SoC Amlogic S905X2 et est compatible avec la 4K en 60 fps, HDR 10 et Dolby Vision. La clé HDMI est accompagnée d’une télécommande dédiée.

Google abandonne le nom « Android TV », ça se confirme

Après plusieurs mois de fuites, « Google Sabrina » est apparue dans un listing des magasins Target, rapporte Artem Russakovski, journaliste chez Android Police, sur son compte Twitter. Dans la base de données, le dongle est sobrement intitulé « Chromecast with Google TV », soit « Chromecast avec Google TV » en français. La marque fait l’impasse sur la mention « Android Tv ».

Comme le veulent plusieurs rumeurs, Google aurait décidé de rebaptiser son OS pour télévisions connectées d’ici la fin de l’année. Petit à petit, la firme de Mountain View souhaiterait abandonner la marque « Android ». Depuis 2012, le mot disparaît progressivement de l’écosystème de Google. Par exemple, Android Market est devenu le Play Store et Wear OS by Google a remplacé Android Wear.

Du reste, la fuite confirme le prix de vente du Chromecast. Chez Target, le dongle sera commercialisé au prix de 49.99 dollars. Comme prévu, il sera moins cher que le Chromecast Ultra. Aux Etats-Unis, l’accessoire est en effet vendu au prix de 69 dollars. Enfin, Target liste trois coloris différents : Rock Candy, Summer Melon et Summer Blue.

On s’attend à ce que Google dévoile son nouveau Chromecast lors de la conférence de présentation dédiée aux nouveaux Pixel, les Pixel 5 et le Pixel 4a compatible avec la 5G. Cet événement en ligne aurait lieu le 30 septembre 2020. On vous en dit plus dès que possible sur les plans de Google. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur le futur Chromecast dans les commentaires ci-dessous.