Pixel 4 et 3 : les batteries gonflent et abîment les smartphones, Google ignore d’où vient le problème

La batterie de certains Pixel 4 et Pixel 3 gonfle comme en attestent plusieurs utilisateurs. Ce phénomène, qui survient en temps normal après des années d’utilisation, provoque des dommages sur les appareils, notamment en décollant la face arrière des smartphones.

Les Google Pixel ont souvent, au grand dam de Google et des utilisateurs, été victimes de plusieurs défauts de fabrication. C’était déjà le cas des Pixel de première génération, qui étaient touchés par des problèmes de son. Ce qui a d’ailleurs valu à Google d’être assigné en justice via une action collective.

Les Pixel 2 éprouvaient des dysfonctionnements au niveau de l’écran, tandis que les Pixel 3 souffraient de tellement de défauts de fabrication que des utilisateurs avaient une nouvelle fois mis sur pied une action de groupe contre le constructeur. Enfin, on se souvient du bug de la reconnaissance faciale du Pixel 4, qui empêchait le déverrouillage lorsque les utilisateurs avaient les yeux fermés.

Comme le rapportent nos confrères du site Android Police, le nombre de plaintes concernant des batteries gonflées sur des Pixel 3 et Pixel 4 se multiplient sur la toile. Selon les multiples témoignages des utilisateurs sur Reddit et sur les forums officiels du constructeur, la batterie a commencé à gonfler après avoir installé une coque de protection sur leur smartphone.

En outre, certains affirment que l‘utilisation de la recharge sans fil via le dock Pixel accélère le phénomène, en surchauffant la batterie. D’autres se demandaient justement pourquoi la recharge sans fil ne fonctionnait plus sur leur smartphone, avant de voir la face arrière bombée de leur appareil.

Oh wow… just found out why the wireless charging stopped working on the Pixel 3… check out the battery bloat that pushed the back cover out.

I had this happen on several phones before but not in many years.@madebygoogle Yikes. pic.twitter.com/j4YftGQlWy

— Artem Russakovskii (@ArtemR) August 9, 2020