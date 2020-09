Google Sabrina : le dongle Android TV coûterait moins cher que le Chromecast Ultra

Google s’apprête à lancer un nouveau dongle HDMI, le premier de la firme à embarquer Android TV. L’accessoire qui porte le nom de code Sabrina a fait l’objet de nombreuses rumeurs ces dernières semaines. La dernière en date concerne son prix. L’accessoire coûterait moins cher que le Chromecast Ultra.

Le tout nouveau dongle HDMI de Google se démarque donc des Chromecast par l’intégration d’Android TV. Il s’agit d’une toute nouvelle gamme de produit qui rejoindra la famille Nest. Ce dongle est taillé pour concurrencer l’Amazon Fire TV Stick et le nouveau Mi TV Stick de Xiaomi qui a l’avantage d’être moins fermé que le dongle d’Amazon.

On savait déjà tout — ou presque — de Google Sabrina puisque c’est ainsi qu’il se nomme pour l’instant. Sa fiche technique a récemment fuité. Le dongle embarquera très probablement le SoC Amlogic S905X2 épaulé par 2 Go de RAM. Le CPU est un Quad-Core Cortex A-53 associé à une puce graphique Mali-G31 MP2. Ce combo permettra de diffuser du contenu en 4K @ 60 FPS avec une compatibilité HDR 10 et Dolby Vision.

Google Sabrina : le dongle HDMI coûterait entre 49,99 et 59,99 $

On connaissait également le design de Google Sabrina qui est très similaire aux Chromecast dans sa forme. Google a donc décidé de rester fidèle à cette apparence plutôt que de céder au chant des sirènes du format « clé USB » comme c’est le cas chez la concurrence (Fire Stick, Mi TV Stick). Il ne restait plus qu’à savoir combien coûtera l’accessoire à sa sortie.

Ce dernier a été aperçu sur deux grands sites marchands. D’abord chez Home Depot qui l’a brièvement affiché au tarif de 49,99 $ avant de supprimer la page dans la foulée. Google Sabrina a également été repéré sur le site de Walmart, la célèbre enseigne américaine, mais cette fois-ci au prix de 59,99 $. De quoi créer la confusion, mais le site Android Police assure que le prix de Walmart est le bon.

Si ces informations s’avèrent juste, le dongle Android TV de Google coûterait moins cher que le Chromecast Ultra, le produit le plus abouti de la gamme actuelle. Ce dernier coûte en effet 69 $ sur le site de Google (US), soit 10$ de plus que le tarif annoncé pour Sabrina. En France, le Chromecast Ultra est actuellement proposé à 59 € chez Google, contre 79 € au lancement. Enfin, Google Sabrina serait lancé dans moins d’un mois, le 30 septembre 2020.

Source : 9to5Google