Pixel 4a 5G : Google France dévoile le prix du smartphone par erreur

Le Pixel 4a 5G vient d’apparaître sur le site web de Google France. Plusieurs semaines avant la présentation, la marque américaine a révélé, probablement par erreur, le prix de départ de son premier smartphone compatible avec la 5G. Sans surprise, il est plus cher que la déclinaison cantonnée à la 4G LTE.

Début du mois d’août, Google levait le voile sur le Pixel 4a, un smartphone milieu de gamme vendu au prix de départ de 349 €. Dans la foulée, Google France annonçait l’arrivée d’une version 5G dans la foulée du Pixel 5. La firme de Mountain View lancera les deux terminaux dès le 8 octobre 2020.

Un Pixel 4a 5G à 499 euros en France

Plus récemment, une page dédiée au Pixel 4a 5G et au Pixel 5 a été mise en ligne sur le site web de Google France. « Les téléphones Google passent bientôt à la 5G. Les Pixel 5 et Pixel 4a 5G ont été conçus pour vous offrir toute l’aide de Google au quotidien, encore plus rapidement. Bientôt disponibles, à partir de 499 € » explique Google. On imagine que cette page officielle a été mise en ligne par erreur par Google. On s’attend à ce que celle-ci soit supprimée dans les heures à venir.

Il s’agit vraisemblablement du prix de départ du Pixel 4a compatible avec la 5G. Un peu plus haut de gamme, le Pixel 5 devrait être légèrement plus cher que le Pixel 4a 5G. Malheureusement, Google n’en dit pas plus sur les tarifs qui sont appliqués sur le marché français pour le moment.Comme on pouvait s’y attendre, le Pixel 4a 5G est plus cher que sa déclinaison 4G. La différence tarifaire s’élève tout de même à 150€.

« Compatibles avec les réseaux actuellement disponibles (3G, 4G, 4G+) et avec le réseau 5G après mise à jour logicielle. La date de la mise à jour pourra varier en fonction de l’opérateur » explique Google sur son site. Pour profiter de la 5G en France, il faudra donc attendre une mise à jour logicielle. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.