Google Nest : l’enceinte connectée serait lancée fin août aux alentours des 100 €

La Google Nest, la nouvelle enceinte connectée de Google et remplaçante de la Google Home, serait lancée dès la fin du mois d’août 2020. Son prix avoisinerait les 100 € d’après les dires du leaker réputé Rolan Quandt sur Twitter.

Le 9 juillet dernier, le compte Twitter Android Guide TV publiait les premières photos de la Google Nest, la remplaçante de la Google Home. Comme il avait avec le Pixel 4 à l’époque, Google choisi de couper l’herbe sous les pieds des leakers et officialise le lendemain la Google Nest. L’appareil adopte un design proche de celui du Google Home Mini ou du Google Home Max, dans un format toutefois légèrement plus allongé.

Hormis la découverte du design, le constructeur n’avait pas donné d’autres informations sur son nouveau bébé. Or, ce jeudi 6 août 2020, le leaker Roland Quandt nous donne plusieurs renseignements. D’après ses sources, la Google Nest (nom de code J2) devrait être disponible à la vente d’ici la fin du mois d’août 2020, à un prix avoisinant les 120 $, soit 101 € après conversion.

Alors que les précédentes photos dévoilaient le coloris gris de la Google Nest, l’informateur affirme que l’appareil sera également disponible dans deux autres coloris appelés « Charcoal » et « Chalk » en Europe.

There's a new Google Home launching soon codenamed "J2" and it's supposedly going to cost about 100 Euros. Available from the end of August, retail says. — Roland Quandt (@rquandt) August 5, 2020

Vers une utilisation nomade ?

Pour rappel, Google avait partagé une courte vidéo avec plusieurs médias américains dans laquelle on pouvait voir la Google Nest en action. En premier lieu, le clip confirme bien qu’il sera possible de coupler deux Google Nest pour produire un son stéréo. En outre, on aperçoit à la toute fin de la vidéo un enfant avec un Google Nest en main. Jusqu’alors, le constructeur avait toujours mis un point d’honneur à mettre en scène ses enceintes sur des meubles, des tables ou des bureaux.

Cette nouvelle Google Nest pourrait peut-être avoir été pensée pour une utilisation nomade, à l’instar de ce que propose l’Echo Input Portable d’Amazon. Évidemment, tout cela n’est que spéculations et hypothèses et doit être pris avec des pincettes (les infos du leaker y compris). Il faudra attendre plus d’informations officielles de la part du constructeur. Mais si le lancement de la Google Nest est effectivement prévu pour fin août, Google ne devrait plus tarder à prendre la parole.

