Pixel 5, 4a et 4a 5G, les smartphones de Google sont en promo !

Les smartphones Google Pixel font l'objet d'une baisse de prix. L'ensemble des magasins en ligne proposent les modèles Pixel 5, 4a et 4A 5G à prix réduit. Si vous envisagez de vous équiper d'un de ces modèles, c'est le bon moment pour le faire.

Google Pixel 5 à 579 € au lieu de 619 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 5 SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 5 SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 5 SUR FNAC

Le Pixel 5 est disponible moins cher du coté des enseignes Boulanger, Darty et Fnac. Généralement commercialisé au tarif de 629 €, il voit son prix chuter à 579 €. Une réduction de 50 €, toujours bonne à prendre. Sorti en France durant l'automne 2020, le Pixel 5 est équipé d'un écran OLED en Full HD+ (1 080 x 2 340) flexible à 432 ppp.

Il est aussi équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une capacité de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4000 mAh compatible charge rapide, d'un double capteur de 12 + 16 MP, d'un capteur frontal de 8 MP et du système d'exploitation mobile Android 11. Pour en savoir plus sur le smartphone, vous pouvez lire notre article consacré au test du Google Pixel 5 ou regarder notre vidéo.

Google Pixel 4a 5G à 449 € au lieu de 499 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 4A 5G SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 4A 5G SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 4A 5G SUR FNAC

Le Pixel 4a 5G,présenté en octobre 2020 est doté d'un écran OLED en Full HD+ (1 080 x 2 340) à 413 ppp avec un affichage plein écran de 6,2 pouces (158 mm) et une caméra à selfie de 8 MP intégrée. S'il fallait débourser 499 € pour s'en équiper, il est possible aujourd'hui de l'acheter moins cher chez Boulanger, Fnac et Darty pour 449 €.

Sous le capot, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, une mémoire vive de 6 Go de RAM, une capacité de stockage de 128 Go, une batterie de 3800 mAh, un double capteur de 12 + 16 MP et le système d'exploitation mobile Android 11.

Google Pixel 4a à 319 € au lieu de 349 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 4A SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 4A SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 4A SUR FNAC

Le Google Pixel 4a est lui aussi plus abordable, toujours du coté des enseignes Boulanger , Darty et Fnac qui le proposent à 319 € au lieu de 349 € en moyenne. Considéré comme un smartphone milieu de gamme, le Pixel 4a est la version allégée du Pixel 4.

Le téléphone de la firme de Mountain View est composé d'un écran AMOLED de 5,8 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels. Il embarque aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 730G, une mémoire vive de 6 Go de RAM, une capacité de stockage de 128 Go, une batterie de 3140 mAh, un capteur principal de 12 MP, un capteur frontal de 8 MP et le système d'exploitation mobile Android. Pour en savoir plus sur le smartphone, vous pouvez consulter notre article associé au test du Google Pixel 4a.

Lire aussi : quel sont les meilleurs smartphones Google Pixel