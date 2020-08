Pixel 4a 5G et Pixel 5 : Google lance ses premiers smartphones 5G le 8 octobre

Google vient d’officialiser les Pixel 4a 5G et Pixel 5, ses touts premiers Pixel compatibles 5G. Les deux smartphones seront disponibles en précommande dès le 8 octobre 2020. Le Pixel 4a 5G sera proposé à partir de 499 €. Quant au Pixel 5, ses tarifs n’ont pas encore été communiqué par Google.

Google et ses Pixel font la une ce lundi 3 août 2020. Le constructeur vient d’officialiser le Pixel 4a, un nouveau champion de la photo disponible à partir de 349 €. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver notre test complet du Pixel 4a, que nous avons d’ailleurs trouvé plutôt convaincant. Le milieu de gamme affiche une excellente prise en main, un design ultra compact réussi, et offre de bonnes performances globales.

Et sans surprise, la qualité des photos capturées par le Pixel 4a est toujours excellente, fidèle à la réputation du constructeur dans le domaine. Les seuls points noirs sont à chercher du côté de la qualité des appels, ainsi qu’à l’absence de charge rapide ou encore de capteur d'empreintes sous l’écran, à l’instar ce que propose son concurrent le OnePlus Nord.

Google entre dans l’ère 5G

Or, il s’avère que Google avait d’autres surprises en stock. En effet, la firme de Mountain View vient d’officialiser les Pixel 4a 5G et le Pixel 5, ses tout premiers Pixel compatibles 5G. En vérité, cette annonce n’est pas vraiment surprenante, puisque de précédentes fuites et rumeurs avaient révélé l’existence des Pixel 4a 5G et Pixel 5.

Quoi qu’il en soit, Google confirme donc l’arrivée du Pixel 4a 5G et du Pixel 5 à l’automne 2020. Plus précisément, les deux smartphones seront disponibles en précommande à partir du 8 octobre prochain. Le Pixel 4a 5G sera proposé à partir de 499 €, tandis qu’il faudra attendre d’autres déclarations officielles du constructeur pour connaître le prix du Pixel 5.

Google assure que les deux smartphones « associent un nouveau design élégant et des prix abordables avec les caractéristiques qui font déjà le succès du Pixel, comme son appareil photo exceptionnel ou ses mises à jour groupées qui améliorent le système au fil du temps ». Le constructeur conclut en précisant qu’il dévoilera plus « de détails sur ces appareils » et sa « vision de la 5G » lors des prochains mois. Le rendez-vous est pris.

Source : Google