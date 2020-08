Pixel 4a officiel : un milieu de gamme ambitieux en photo, mais cela suffit-il vraiment ?

Google vient de dévoiler le Google Pixel 4a : un smartphone milieu de gamme séduisant avec pratiquement la même partie photo que les Pixel 4 pour 349 €. Mais qui pêche peut-être par le choix d’un processeur inférieur à ce qu’il est possible de trouver dans cette tranche de prix ?

Après des mois d’attente, et malgré la crise du coronavirus, Google a finalement lancé le Pixel 4a. Le smartphone se place davantage sur du milieu de gamme, mais il met tout de même le paquet sur la partie photo. On retrouve ainsi exactement le même capteur photo principal 12.2 MP f/1.7 avec des photosites de 1.4 µm.

Pixel 4a : la partie photo est presque aussi bonne que sur les autres modèles

On passe néanmoins d’un double capteur à un capteur simple. Côté selfie, le Pixel 4a troque le capteur 16 Mp de son grand-frère pour un capteur photo plus modeste de 8 Mp qui semble autrement très capable. L’ensemble de capteurs photo délivrent les mêmes fonctionnalités que sur les Pixel 4 et 4 XL.

Il y a ainsi Night Sight avec le mode « astrophotographie » qui permet à la fois de prendre des photos nocturnes et des photos des étoiles époustouflantes. Il y a également le Live HDR+ avec double contrôle d’exposition. De quoi augmenter l’étendue colorimétrique dans l’aperçu ou lors de l’enregistrement vidéo.

On retrouve également un mode portrait et le « Portrait Blur » qui permet d’ajouter l’effet de flou Bokeh après coup sur une photo. Mais aussi le Super Res Zoom qui permet de réaliser des zooms numériques impressionnants. Le Pixel 4a est par ailleurs 100% compatible avec Google Lens, le système de reconnaissance d’objets et de lieux en temps réel.

Néanmoins, cette partie photo tranche avec ce qu’on trouve dans le reste du smartphone. Exit, par exemple, l’écran 90 Hz – même si il est vrai Google propose quand même de l’AMOLED sur ce modèle moins cher. Exit aussi la reconnaissance faciale sécurisée dopée aux capteurs Soli – il faut se contenter d’un capteur d'empreintes au dos comme sur les Pixel antérieurs.

Et puis surtout, il faut avec ce smartphone se contenter d’un Snapdragon 730G, plutôt que le Snapdragon 855 des Pixel 4 et 4 XL. Ce qui devrait rendre le smartphone moins performant, notamment lorsque vous jouez à certains jeux. Tout cela ne serait pas, en soit, rédhibitoire, si des smartphones nettement plus séduisants ne venaient pas de sortir dans cette gamme de prix.

Pixel 4a Dimensions 144 x 69,4 x 8,2 mm Poids 143 grammes Ecran 5,81" OLED

1080×2340 pixels, 443 ppi Chipset Snapdragon 730G (8 nm) OS Android 10 RAM 6 Go Stockage 128 Go microSD Non Capteur arrière 12,2 MP, 1,4µm, f/1,7 Capteur avant 8 MP, 1,12 μm, f/2,0 Batterie 3140 mAh 5G Non Biométrie Scanner d’empreinte au dos Résistance à l'eau Non

On pense notamment au OnePlus Nord qui pour à peine plus cher que le Pixel 4a – 399 € – propose un Snapdragon 765G plus capable et compatible 5G en plus d’un écran AMOLED 90 Hz, un quadruple module photo principal de 48 Mp, un double capteur selfie 32 + 8 Mp, et une batterie nettement plus généreuse, de 4115 mAh.

Les précommandes du Pixel 4a commenceront le 10 septembre. Le smartphone sera disponible le 1er octobre sur le Google Store français ainsi que chez Bouygues Telecom, Orange, SFR, la FNAC / Darty et Boulanger au prix de 349 €.

Que pensez-vous de ce Pixel 4a ? Partagez votre avis dans les commentaires !