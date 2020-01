Le Pixel 4 a un sérieux problème avec Face Unlock, sa fonction de reconnaissance faciale

Rien ne va plus en ce moment pour certains propriétaires du Pixel 4 : la fonction Face Unlock rencontre de gros soucis, empêchant les utilisateurs de déverrouiller leur appareil.

Depuis quelque temps, le Pixel 4 semble faire les frais d’un problème plutôt agaçant pour ses utilisateurs : le module de déverrouillage par reconnaissance faciale ne veut plus rien savoir. Impossible donc d’accéder à son téléphone par ce biais, il faut s’en remettre au classique schéma, au code ou à la reconnaissance d'empreinte. Pas génial quand on sait à quel point Google n’a cessé de vanter les mérites de sa technologie, bien avant la sortie du smartphone.

Pour résoudre le problème du déverrouillage du Pixel 4, une réinitialisation est nécessaire

Même si le Pixel 4 est un très bon smartphone, comme évoqué dans notre test complet de l’appareil, il souffre quand même de quelques défauts. Son design et son incapacité à accueillir une carte microSD en sont deux bons exemples. Son autonomie reste, comme sur le Pixel 3, l’un des problèmes majeurs. En outre, dès sa sortie, le téléphone a été accusé d’un gros problème de sécurité : sa fonction de déverrouillage par reconnaissance faciale fonctionne même lorsque son propriétaire a les yeux fermés. Et la récente mise à jour dont ont bénéficié les Pixel 4 et 4 XL n’y a rien changé.

Comme le relate 9to5Google, un autre souci vient de surgir chez bon nombre d’utilisateurs du téléphone de Google et qui concerne toujours la reconnaissance faciale. Dans certains cas, il faut s’y reprendre à plusieurs fois avant de pouvoir déverrouiller son smartphone. Et dans d’autres cas, il est tout bonnement impossible d’effectuer l’opération. Face Unlock refuse systématiquement de déverrouiller l’appareil. Tantôt il demande à l’utilisateur de recommencer l’opération (sans plus de résultat), tantôt il prétexte une indisponibilité matérielle.

Le problème est apparu avant la mise à jour de sécurité de janvier, et le déploiement de celle-ci ne l’a pas résolu. Une reconfiguration du face unlock ne s’avère guère efficace ni même un redémarrage de l’appareil. Certains utilisateurs ont cependant fini par trouver une parade, mais qui se révèle très contraignante et qui ne fonctionne pas systématiquement : une réinitialisation complète du smartphone.

À l’heure actuelle, Google n’a pas réagi face à ce bug. De notre côté, nous n’avons jamais rencontré ce genre de difficulté au bout de 3 mois d’utilisation de l’appareil. Reste à espérer qu’il s’agit simplement d’un problème logiciel, et non matériel, et qu’une simple mise à jour de l’appareil suffira résoudre le problème.

Source : 9to5Google