Pixel 12 : déjà une fuite sur le processeur des smartphones Google de 2027

Les Pixel 11 ne sont pas encore sortis, mais ça n'empêche pas les leakers de s'intéresser aux Pixel 12 de Google. Au programme pour commencer ce qui sera une longue série d'indiscrétions : le processeur.

Pixel 10 Pro
Crédits : Phonandroid

Mieux vaut tôt que jamais. Ce n'est pas la bonne expression, mais elle est assez pertinente ici. Nous sommes depuis longtemps habitués à tout savoir ou presque des smartphones à venir durant l'année en cours des mois avant leur présentation officielle. Des internautes en en fait leur métier en devenant des “leakers” professionnels. Aucun constructeur n'y échappe. Ce n'est donc pas une surprise d'avoir de nombreuses informations sur les Pixel 11 de Google alors qu'ils sont censés arriver au mois d'août 2026.

Ce qui est plus inhabituel, c'est d'en obtenir sur la série suivante, les Pixel 12 attendus pour 2027. Mystic Leaks, à qui l'ont doit les fuites sur les Pixel 11 justement, vient pourtant de poster quelque chose à leur sujet sur la messagerie privée Telegram. On en apprend ainsi plus sur les processeurs qui équiperont les futurs smartphones de la firme de Mountain View. Autant vous prévenir tout de suite : vous n'aurez pas de détails techniques.

Voici une première information sur le processeurs des Google Pixel 12

Il s'agit simplement du nom de code utilisé en interne par les équipes pour désigner la puce Tensor G7 à venir : Lajolla ou LaJolla. Une référence plus que probable au quartier La Jolla de la ville de San Diego en Californie. En effet, Google a pour habitude de nommer ses processeurs en piochant parmi les lieux de l'État américain. Le Tensor G5 des Pixel 10 s'appelait Laguna par exemple, tandis que le Tensor G6 porte le sobriquet de Malibu.

Lire aussi – On a une bonne et une mauvaise nouvelle pour les performances du Pixel 11, on commence par laquelle ?

Pour ce qui est des aspects techniques, on peut supposer que le Tensor G7 sera gravé en 2 nm par TSMC, comme c'est le cas du G6. En toute logique, il affichera des fréquences plus élevées que son prédécesseur, sans pour autant rivaliser en puissance brute avec les meilleurs processeurs de Qualcomm voire de Samsung.

Source : Mystic Leaks via Telegram


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