Pixel 10 Pro : le flagship de Google est à moins de 700 € avec un Google TV Streamer et un support de smartphone Pixelsnap offerts

Boulanger cumule les offres intéressantes sur le Google Pixel 10 Pro. Plus de 200 euros de réduction, 2 cadeaux, 6 mois d’assurances offerts, vous allez être gâté. Dans cet article, on vous dit tout sur ces offres et comment en profiter.

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C’est l’un des meilleurs smartphones du marché. Il bénéficie à fond de la puissance de l’intelligence artificielle de Google : Gemini. Mais c’est aussi un excellent modèle pour faire des photographies et des vidéos de grande qualité. Et en ce moment, il bénéficie de nombreuses offres promotionnelles sur le site de Boulanger. Son nom ? Le Google Pixel 10 Pro, évidemment !

Habituellement, le Google Pixel 10 Pro est en vente à 899 euros sur Boulanger. En ce moment, il est affiché à 849 euros. Vous bénéficiez en plus d’un bonus reprise de 150 euros et si vous commandez pour la première fois depuis l’app mobile, vous avez 10 euros de réduction supplémentaire avec le code BIENVENUE. Vous avez donc une réduction totale de 210 euros qui vous permet d’avoir ce modèle pour seulement 689 euros. Mais ce n’est pas tout ! Vous avez en plus en cadeau un Google TV Streamer 4K d’une valeur de 119 euros ainsi qu’un socle de support Pixelsnap d’une valeur de 34,99 euros. Et pour finir en beauté, vous avez 6 mois d‘assurance Infinity Smartphone offerts.

Pixel 10 Pro : le smartphone haut de gamme de Google est à prix mini

Sous le capot du Pixel 10 Pro, vous trouvez la puissante puce Google Tensor G5 associée à 16 de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Cette configuration permet d’utiliser les dernières innovations IA de Gemini de façon fluide et efficace, comme Gemini Live Camera, Veo 3 ou le Coach Photo par exemple.

En ce qui concerne l’affichage, on profite d’une belle dalle Super Actua AMOLED de 6,3 pouces qui offre une résolution de 1280 x 2856 pixels, un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 3 300 nits. La batterie de 4870 mAh est largement suffisante pour utiliser votre smartphone pendant 24 heures, et même jusqu’à 100 heures si vous enclenchez le mode ultra économiseur.

Côté photo et vidéo, on trouve sur la face arrière trois capteurs photo : un grand angle 50 MP, un ultra grand angle 48 MP et un téléobjectif x5 48 MP capable de faire un Zoom Pro x100. Terminons par un point important : avec le Google Pixel 10 Pro, vous obtenez sept ans de mises à jour garanties. Vous êtes donc assuré de bénéficier des nouveautés logicielles chaque année pendant 7 ans.