Bon plan Poco F8 Pro : pour moins de 450 €, ce smartphone équipé d’un Snapdragon 8 Elite offre la puissance d’un flagship

Le Poco F8 Pro a tout d’un flagship killer. Ce smartphone équipé d’un processeur haut de gamme est en promotion à moins de 450 €. C’est une occasion parfaite pour ceux qui recherchent un smartphone performant, avec une bonne autonomie à un prix compétitif.

Poco F8 Pro

La gamme des Poco F est connue depuis des années pour offrir un très bon compromis entre performances et prix. Le Poco F8 Pro, lancé récemment, en est la parfaite illustration. Ce modèle est actuellement en promotion sur AliExpress à 442 € au lieu de 653 € grâce à une double promotion.

D’abord, il est affiché à 482 €, ce qui représente déjà une réduction de 171 €. Et ensuite, le code promo SSPHA40 fait baisser le prix de 40 € supplémentaires. Au final, le smartphone vous revient à 442 €, soit une réduction de 32%. Vous réalisez ainsi une économie de 211 €. Le produit est livré gratuitement depuis la France, en un à quatre jours. Vous pouvez par ailleurs payer en 4 fois par PayPal.

Poco F8 Pro : grosses performances, bonne autonomie et un écran de bonne facture

Pour ce prix-là, le Poco F8 Pro a de beaux atouts à faire valoir. D’abord son processeur : un Snapdragon 8 Elite qui est une puce haute de gamme. Elle est épaulée par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Les performances couvrent confortablement les besoins les plus exigeants comme le multitâche et les jeux vidéo gourmands en ressources.

Le smartphone dispose d’un écran AMOLED de 6,59 pouces, avec taux de rafraîchissement 120 Hz et une compatibilité avec Dolby Vision et HDR10+ pour une excellente expérience visuelle. Il bénéficie également d’une protection Corning Gorilla Glass 7i et d’une certification IP68.

La partie photo en ce qui la concerne s’appuie sur un triple capteur : un module principal de 50 MP, un téléobjectif de 50 MP et un capteur ultra grand-angle de 8 MP. C’est une configuration polyvalente sur le papier et qui assure de belles prises au quotidien.

Enfin, comme tout bon, smartphone parfait pour le gaming, le Poco F8 Pro dispose d’une grosse batterie de 6 210 mAh, compatible avec une charge rapide de 100 W pour faire le plein en moins d’une heure.


