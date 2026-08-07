Samsung tient enfin le capteur photo que les Galaxy S Ultra attendaient depuis trois ans

Depuis trois générations, les Galaxy S Ultra affichent 200 mégapixels sans vraiment convaincre dans le noir. Samsung connaît la cause de ce plafond de verre, et il vient de la traiter directement. Son nouveau capteur repart d’une brique restée intouchée jusqu’ici.

Les fabricants de smartphones gonflent la définition de leurs capteurs photo depuis des années. Le nombre de photosites grimpe, mais leur taille diminue à mesure. Chaque pixel récupère alors moins de lumière, et les scènes sombres ou à fort contraste en souffrent. Les fuites sur les blocs photo à venir entretiennent la même surenchère. Le téléobjectif 3x disparaîtrait du bloc photo du Galaxy S27 Ultra.

Samsung vient de mettre en ligne la fiche d’un module photo de 200 mégapixels baptisé ISOCELL HPC. Le composant conserve le format de 1/1,3 pouce et les photosites de 0,6 micron de son prédécesseur. Lors de notre test du Galaxy S26 Ultra, le capteur principal reposait toujours sur l’ISOCELL HP2. Ce dernier équipe les modèles haut de gamme du constructeur coréen depuis 2023.

Le nouveau capteur ISOCELL HPC de Samsung retient 60 % de lumière en plus dans chaque pixel

L’ISOCELL HPC inaugure une technologie maison baptisée DeepPix. Selon Samsung Semiconductor, cette nouvelle structure augmente de 60 % la capacité de charge de chaque photosite. Concrètement, un pixel emmagasine davantage de lumière avant de saturer. Les hautes lumières gardent leurs détails, les ombres remontent et le bruit recule. Le capteur produit un HDR 16 bits dès la première prise. Il capte quatre fois plus de nuances de couleurs que le traitement HDR habituel. Les fichiers RAW montent eux aussi à 16 bits, contre 12 ou 14 bits sur les précédents modules de 200 mégapixels de la marque.

La vidéo profite du même traitement sur l’ISOCELL HPC, avec la 4K à 180 images par seconde pour les ralentis. Le 1080p grimpe même à 360 captures. La 8K reste plafonnée à 30 images par seconde. Samsung a lancé la production de masse de ce module, sans annoncer le moindre smartphone équipé. Aucun modèle commercialisé ne l’embarque pour l’instant. Le constructeur passerait à un capteur selfie de 16 mégapixels sur le Galaxy S27 Ultra. Ce futur fleuron reste le candidat le plus crédible pour hériter de ce nouveau capteur principal.