BMW utilise un robot tout droit sorti du futur pour fabriquer ses voitures, découvrez-le en action dans cette vidéo

BMW a récemment testé un robot humanoïde, Figure 02, dans son usine de Spartanburg, aux Etats-Unis. Cette expérience marque une étape importante dans l'intégration de ces machines sur les lignes de production automobiles.

Les robots humanoïdes commencent à faire leur place sur les lignes de production depuis quelques années. Ils remplacent souvent les humains dans des tâches répétitives et physiquement exigeantes. Par exemple, Amazon utilise déjà plus de 750 000 robots dans ses entrepôts avec son modèle le plus connu, Digit. Désormais, c’est BMW qui a franchi une nouvelle étape en testant son robot Figure 02 dans son usine de Spartanburg aux Etats-Unis. Plus moderne et futuriste, il est conçu pour accomplir des tâches complexes et dynamiques similaires à celles des humains.

Figure 02 est équipé de deux bras, deux jambes, un torse et une tête. Il mesure 1,67 mètre de haut et pèse 70 kg. Il peut fonctionner de manière autonome pendant environ cinq heures grâce à un système électrique non divulgué. Ce robot est doté de mains à échelle humaine avec 16 degrés de liberté par main qui lui permettent de réaliser des tâches de manipulation complexes et de coordonner ses deux mains pour des opérations dynamiques.

Figure 02 démontre une agilité et une précision similaires à celles des travailleurs humains

Le test de Figure 02 a eu lieu pendant une période de deux semaines en juillet, lors de la fermeture annuelle de l'usine pour le 4 juillet. BMW a exploré l'utilisation de ce robot dans plusieurs tâches à travers l'usine, notamment dans les zones de prise et de placement des pièces métalliques.

Oliver Bilstein, vice-président du contrôle de production et de la logistique chez BMW, a déclaré que le robot a réussi à effectuer des tâches variées nécessitant une manipulation dynamique et complexe. Cette technologie pourrait améliorer à la fois l'économie et l'ergonomie, en évitant aux employés de manipuler des pièces métalliques coupantes et de travailler dans des positions inconfortables.

En testant Figure 02, BMW a pris de l'avance sur Tesla, dont Elon Musk prévoit d'intégrer plus de 1 000 robots humanoïdes Optimus dans ses usines dès l'année prochaine. Contrairement aux craintes de certains, BMW insiste sur le fait qu’ils ne remplaceront pas les travailleurs humains, mais les assisteront dans les tâches répétitives et physiquement exigeantes. Cela permettra aux employés de se concentrer sur des tâches plus critiques et créatives, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité sur les lignes de production de la société.