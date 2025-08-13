Ce robot humanoïde vient de prendre la place d’un serveur humain, la révolution a commencé

Pour la première fois, un robot est capable de faire comme un serveur en toute autonomie : prendre votre commande et vous la donner. De quoi inquiéter les employés humains ?

Vous l'avez entendu souvent cette rengaine : l’intelligence artificielle va voler le travail de centaines de millions de gens. Mais quand on vous dit ça, vous imaginez quoi exactement ? Un ordinateur à qui l'on demande d'accomplir certaines tâches comme rédiger des rapports, trouver des idées pour un nouveau produit, établir un budget prévisionnel… Ou bien un robot humanoïde qui vient s’assoir à votre place au bureau ?

Si vous êtes plutôt dans ce dernier cas, vous n'êtes pas loin de la vérité. Dans un futur plus ou moins proche, c'est un robot qui viendra jusqu'à chez vous livrer vos colis Amazon. En attendant, vous pouvez déjà voir comment les machines vont remplacer certains employés. En l’occurrence le gestionnaire d'un stand de boissons. Lancé à Pékin en Chine, Galbot est le premier robot capable de gérer une telle structure en toute autonomie.

Ce robot prend votre commande, va la chercher puis vous la sert, sans aucune aide humaine

Dans sa cabine de 9 mètres carrés, Galbot vous accueille, attend que vous passiez commande depuis votre smartphone, puis se retourne pour saisir la boisson demandée avant de vous la donner. Pour l'instant, il se cantonne au café et aux bouteilles. Pas de problème si vous ne parlez pas chinois, Galbot maîtrise plusieurs langues, sans que ces dernières soient détaillées. Aucune intervention humaine n'est nécessaire, le robot peut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

L'objectif de Beijing Galaxy Bot, fabricant de Galbot, est se servir 2 000 clients par jour sur un seul stand. L'entreprise compte en ouvrir d'autres dans la ville de Pékin, tout en diversifiant les produits proposés. Vous pouvez voir le robot en action dans une vidéo publiée par KameraOne. Si en effet tout se passe sans encombre, il faut quand même noter que Galbot est bien plus lent qu'un humain. C'est normal, mais cela rebutera très certainement les potentiels clients pressés d'obtenir leur commande. Surtout que lui demander d'aller plus vite n'aura aucun effet.