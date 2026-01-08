ChatGPT veut tout savoir sur votre santé, mais c’est pour votre bien

OpenAI annonce l'arrivée de ChatGPT Santé, une interface conversationnelle dédiée où vous pouvez poser des questions d'ordre médical. L'idée est de lui confier vos dossiers et autres rapports pour des réponses plus pertinentes.

Selon OpenAI, “plus de 230 millions de personnes dans le monde posent chaque semaine des questions liées à la santé et au bien-être sur ChatGPT“. Cela va d'une simple demande de recette pour un repas équilibré à une analyse de symptômes ressentis. Fort de ce constat, la firme a passé plusieurs années à travailler en collaboration avec “plus de 260 médecins exerçant dans 60 pays et couvrant des dizaines de spécialités“. Objectif : le développement de ChatGPT Santé.

Conçu pour “soutenir les soins médicaux, et non pour les remplacer“, ce chatbot n'est pas là pour poser un diagnostic. Il se veut un soutien dans le suivi de votre santé au fil de temps, en répondant à vos questions dans le but de bien préparer un futur rendez-vous médical. Mais ce n'est pas tout.

ChatGPT veut devenir votre compagnon santé au quotidien

Les possibilités offertes par ChatGPT Santé sont multiples. OpenAI explique que l'IA peut aussi vous aider à “comprendre vos résultats d’analyses récents, […] à aborder votre alimentation et votre routine sportive, ou à comparer différentes options d’assurance santé selon vos habitudes de soins“. Pour des conseils pertinents, il faut lui confier un maximum de données, logique. Vous pouvez ainsi donner l'accès à vos dossiers médicaux ou aux applications dédiées comme Apple Santé ou MyFitnessPal.

Étant donné la sensibilité de telles informations, ChatGPT Santé est un espace distinct et cloisonné du reste. Ce que vous lui confiez n'est pas utilisé pour entraîner le modèle de langage et n'est pas réutilisé dans vos conversations ultérieures avec l'IA en dehors de l'onglet Santé. Le chiffrement des données, déjà présent dans ChatGPT au sens large, est ici spécifique. Une couche de sécurité supplémentaire en somme. Il n'y a pas de date de sortie précise, mais vous pouvez vous déjà vous inscrire à la liste d'attente pour accéder à ChatGPT Santé.