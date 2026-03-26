MSI VenturePro : vite, le PC portable Gamer de 15 pouces avec RTX 5060 est 520 € moins cher !

Le PC portable gamer MSI VenturePro avec Intel Core 7 et GeForce RTX 5060 voit son prix fondre sur Boulanger grâce à une vente flash et deux codes promo cumulables. Vous pourrez ainsi l’avoir pour moins de 1080 euros, un excellent prix pour un modèle aussi performant.

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Vous cherchez un PC portable gamer vraiment pas cher mais avec des caractéristiques de haut vol ? Vous devez absolument venir voir cette offre exceptionnelle sur Boulanger sur le PC portable Gamer MSI VenturePro 15 A2RWFG-012FR.

Ce modèle est normalement en vente à 1599,99 euros. Mais à l’occasion des ventes flash Boulanger, il est affiché à 1199,99 euros. Et si vous ajoutez en plus dans votre panier les codes promo VF20 et GAMER100 qui sont cumulables, vous obtenez 120 euros de réduction immédiate supplémentaire. Cela fait un prix final de seulement 1079,99 euros, soit une baisse de prix de 520 euros. En bref, c'est une opportunité à ne pas rater. Mais il va falloir faire vite car la vente flash se termine ce dimanche 29 mars !

MSI VenturePro : avec 520 € de réduction grâce à ces 2 codes promo cumulables, cet excellent PC portable Gamer passe à prix cassé !

Le PC portable Gaming MSI VenturePro 15 impressionne par ces caractéristiques premium. Sous le capot, on trouve le processeur 10 cœurs Intel Core 7 240H cadencé jusqu’à 5.2 GHz en mode turboBoost. Il est associé à 16 Go de RAM DDR5 (extensible jusqu'à 96 Go) et un SSD PCIe 4.0 de 1 To.

Pour la carte graphique, on trouve la puissante NVIDIA GeForce RTX 5060 avec 8 Go de mémoire dédiée GDDR7. Elle permet de profiter notamment du Ray Tracing et du DLSS 4 nouvelle génération. En ce qui concerne l’écran, on profite d’une dalle IPS 15,6 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels), un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un traitement anti-reflet pour avoir une image nette, fluide et visible même en plein soleil.

Avec sa puissance, ce PC portable est aussi bien destiné à un usage gaming, qu’à un usage créatif, multimédia ou bien bureautique. Il dispose d’ailleurs d’une webcam et d’un micro pour pouvoir faire des visioconférences.

Pour la connectivité, on profite du WiFi 6E et du Bluetooth 5.3. Et pour la connectivité, on trouve 2 ports USB 3.2 Gen 2, 1 port USB-C 3.2 Gen 2, 1 port HDMI 2.1 ainsi qu’un port Ethernet RJ45.