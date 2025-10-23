Les iPhone 18 pourraient encore coûter plus cher que prévu, voici pourquoi

Les iPhone 18 sont loin d'être annoncés, et déjà on s'attend à une hausse de prix assez significative pour tous les modèles. Il y a une raison précise à cela, voici de quoi il s'agit.

Chaque fois qu'un fabricant de smartphones sort sa nouvelle série de modèles haut de gamme, tous les yeux se tournent immédiatement vers le prix. Est-ce que les appareils sont plus chers que ceux de la génération précédente ? Cette question est valable quelle que soit la marque à laquelle on s'intéresse. Samsung, Google, Xiaomi, Apple… Chacune fixe ses prix et tente de justifier une éventuelle hausse par de meilleurs capteurs photos, un écran plus lumineux ou autres fonctionnalités matérielles.

Si l'on prend l'exemple d'Apple, force est de constater que la marque à la pomme croquée essaye de ménager le portefeuille des clients potentiels. Les iPhone 15 et 16 étaient sortis aux mêmes tarifs par exemple. En ce qui concerne les iPhone 17, c'est un peu plus mitigé. Il y a eu une augmentation mécanique du prix d'entrée par la suppression de la configuration 128 Go. En revanche, il a baissé de quelques dizaines d'euros à mémoire interne égale par rapport à l'an dernier. Et pour les iPhone 18 alors ?

Pourquoi les iPhone 18 pourraient être vendus plus cher qu'attendu

Les futurs iPhone sont encore loin, et pourtant on pense déjà qu'il faut s'attendre à une augmentation de prix notable. La responsable n'est autre que la puce A20, nouveau processeur qui équipera les iPhone 18, mais peut-être pas toutes ses déclinaisons.

Toujours est-il qu'elle sera gravée en 2 nm, contre 3 nm pour l'A19. Or, des sources industrielles indiquent que TSMC, principal fabricant des semi-conducteurs nécessaires, a dû investir massivement pour arriver à une telle finesse. En conséquence, on s'attend à ce que la firme vende ses produits 50 % plus cher que les actuels.

Contraint de payer plus, Apple pourrait faire passer une partie de la hausse au consommateur en augmentant le prix des iPhone 18. À ce stade, cela reste bien sûr une hypothèse. D'autres sont envisageables comme compenser en rognant sur d'autres composants des smartphones. Du côté d'Android, rappelons que les deux plus puissants processeurs à venir, le Dimensity 9500 de Mediatek et le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, sont gravés en 3 nm.

Source : China Times