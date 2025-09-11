Oubliez Elon Musk, voici qui est l’homme le plus riche du monde désormais

Elon Musk perd son titre d'homme le plus fortuné de la Terre. Il laisse la place à un très bon ami de Steve Jobs plus discret que lui face aux médias malgré une réussite financière record.

Si l'on vous demande qui est l'homme le plus riche de la planète, vous répondrez sûrement Elon Musk. Et suivant quand on vous pose la question, vous auriez raison. Le fondateur de Tesla, SpaceX et autres entreprises se retrouve souvent à la tête de ce classement où les sommes affichées sont vertigineuses. Mais en fonction des aléas de ses affaires, il arrive que le milliardaire cède sa place au moins temporairement, par exemple à Bernard Arnaud, PDG de LVMH.

Après un bond spectaculaire de sa fortune personnelle en une seule journée, c'est désormais Larry Ellison qui est l'homme le plus riche du monde avec 393 milliards de dollars estimés (385 pour Musk). La valorisation boursière de son entreprise a grimpé de 38 % à Wall Street mercredi 10 septembre 2025, ce qui représente un gain de 101 milliards de dollars pour celui qui l'a cofondé. Le nom de la société en question devrait vous dire quelque chose : Oracle. Comment en est-il arrivé là ?

L'homme le plus riche du monde n'est plus Elon Musk

Larry Ellison né en 1944 à New-York. Mauvais élève, il se passionne pour l'informatique encore balbutiante et décide de quitter sa ville natale pour s'installer en Californie vers la fin des années 70. L'une de ses premières missions consiste à développer une base de données pour la CIA. Il est prévue qu'elle s'appelle Oracle. Finalement cela n'aboutit à rien, si ce n'est la co-fondation en 1977 de ce que l'on connaîtra plus tard sous le nom d'Oracle Corporation.

Aujourd'hui âgé de 81 ans, Larry Ellison n'est plus le PDG d'Oracle, mais il en détient 41 % des parts, d'où la hausse fulgurante de sa fortune quand l'action de l'entreprise a grimpé en flèche. Elle doit cette flambée non pas à ses résultats financiers corrects sans être extraordinaires, mais aux perspectives d'évolution qu'elle dessine.

Oracle a en effet signé 4 contrats à plusieurs milliards de dollars avec des grands noms de l'intelligence artificielle : xAI d'Elon Musk, OpenAI (ChatGPT), Meta (Facebook) et Nvidia. Ils ont besoin de la puissance des centres de données d'Oracle pour l'entraînement de leurs modèles d'IA. Vu la place grandissante de cette technologie dans le monde, Larry Ellison pourrait garder sa position d'homme le plus riche du monde encore longtemps.