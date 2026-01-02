Neuralink va bientôt être implanté dans les cerveaux à grande échelle, Elon Musk vient de l’annoncer

Elon Musk vient d’annoncer le passage à la production à grande échelle de l’implant Neuralink. Ce projet longtemps expérimental entre dans une nouvelle phase. L’entreprise prévoit désormais un déploiement bien plus large que jamais évoqué jusqu’ici.

Neuralink est une entreprise fondée par Elon Musk qui développe une interface cerveau-ordinateur. En mars 2024, elle avait marqué les esprits avec une vidéo montrant son premier patient humain jouant aux échecs sur un écran par la seule force de la pensée. Ce dispositif, appelé The Link, avait été implanté après l’obtention de l’autorisation de la FDA en mai 2023 pour des essais cliniques sur l’homme, ciblant les personnes souffrant de paralysie sévère.

Quelques mois plus tard, Neuralink a renouvelé l’expérience avec un deuxième patient. L’homme, nommé Alex, a rapidement pris le contrôle de son ordinateur par la pensée et a même dominé une partie de Counter-Strike 2 sans utiliser ses mains. Cette nouvelle implantation faisait suite à une amélioration du dispositif, après des problèmes rencontrés chez le premier patient. Les performances du système ont alors progressé de manière significative, en permettant aussi l’utilisation de logiciels complexes comme des outils de modélisation 3D.

Neuralink will start high-volume production of brain-computer interface devices and move to a streamlined, almost entirely automated surgical procedure in 2026. Device threads will go through the dura, without the need to remove it. This is a big deal. https://t.co/nfNmtFHKsp — Elon Musk (@elonmusk) December 31, 2025

Neuralink prévoit une production de masse de ses implants cérébraux dès 2026

Après plusieurs tests sur l’homme, Neuralink s’apprête désormais à passer à une nouvelle étape. L’entreprise prévoit de produire ses implants à grande échelle et de rendre la procédure chirurgicale presque entièrement automatisée. L’objectif est d’accélérer le déploiement de la technologie tout en réduisant les délais et les risques d’erreurs. Cette industrialisation représente un tournant décisif pour l’entreprise, qui pourrait ainsi multiplier rapidement le nombre d’implants posés dans le monde.

C’est en réponse à un thread sur X faisant le bilan de l’année 2025 que l’annonce a été faite. Elon Musk y a déclaré que son entreprise Neuralink lancerait la production de masse de ses dispositifs dès 2026, avec des opérations automatisées. Il a aussi précisé que l’implant pourrait être placé sans devoir ouvrir complètement la membrane protectrice du cerveau. Ceci rendrait l’opération moins invasive et donc moins risquée. Aucune date précise n’a encore été communiquée, mais la volonté d’un passage à grande échelle est désormais confirmée.