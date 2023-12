La Xbox Series X est à l'honneur sur le site de la Fnac. À une semaine de la période de Noël, le site e-commerce français a pris la décision de casser le prix d'un pack contenant la console de Microsoft et le jeu Diablo 4.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

À l'occasion de la dernière ligne droite des achats de Noël, la Fnac propose aux gamers de se procurer un pack promotionnel constitué de la Xbox Series X et de Diablo 4. Affiché à 559,99 euros il y a plusieurs jours, le pack comprenant la console de Microsoft et le jeu au format dématérialisé voit son prix diminuer à 429,99 euros. L'offre est valable jusqu'au 24 décembre prochain inclus.

Sortie en même temps que la Xbox Series S il y a trois ans, la Xbox Series X est compatible avec la technologie 8K HDR. Cela vous donne la possibilité de jouer dans les meilleures conditions grâce à la mise à l'échelle 4320p.

La console de Microsoft embarque également un espace de stockage de 1 To en SSD pour des chargements rapides et des reprises de jeux instantanées, un lecteur Blu-Ray 4K UHD et une mémoire vive de 16 Go de RAM. Pour la connectique, on retrouve notamment un port HDMI out, deux ports USB-A (3.2), un port Ethernet, un port d'alimentation et un port de carte mémoire.

Quant à Diablo 4, le jeu commercialisé en juin 2023 permet de découvrir les terres corrompues de Sanctuaire à l'aube d'une nouvelle ère de ténèbres. Le titre propose une expérience de jeu de rôle et d'action ultime, offrant une quantité inépuisable d’ennemis à abattre, d'innombrables capacités à maîtriser, des donjons cauchemardesques et un butin légendaire. Pour en savoir plus, consultez notre test de Diablo 4.