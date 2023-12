Le modèle Elite Series 2 Core de la manette sans fil Xbox est à son prix le plus bas à l'approche de Noël. L'accessoire de la console de Microsoft atteint presque la barre des 85 euros chez Amazon.

Après le deal de la Fnac sur le pack Xbox Series X + Diablo 4, c'est au tour d'une manette sans fil Xbox de faire l'objet d'un bon plan chez Amazon. Au cours d'une vente flash à durée indéterminée, la plateforme allemande d'Amazon vous permet d'avoir la Xbox Elite Series 2 Core à exactement 80,66 euros après avoir ajouté le produit au panier. Pour une livraison en France, des frais de port supplémentaires à hauteur de 5,39 euros seront appliqués. Au total, la manette revient donc à 86,05 euros, ce qui correspond au prix le plus bas constaté jusqu'à présent.

Pour rappel, la Xbox Elite Series 2 Core a été lancée en septembre 2022. C'est une manette qui embarque des joysticks à tension réglable, une poignée caoutchoutée enveloppante et des gâchettes ultra-sensibles. Les joueurs ont la possibilité d'enregistrer jusqu’à trois profils personnalisés sur la manette et de passer de l’un à l’autre à la volée. L'accessoire dispose d'une autonomie maximale de 40 heures grâce à sa batterie rechargeable et à ses composants raffinés conçus pour durer. Pour terminer, il est possible d'utiliser la technologie sans fil Xbox, le Bluetooth ou le câble USB-C fourni pour jouer sur console, PC et mobile.