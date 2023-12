La manette DualSense pour PS5 est de retour est un très bon prix !

Plusieurs semaines après le Black Friday, la manette DualSense pour PS5 fait son retour sur le devant de la scène. À quelques jours de Noël, l'accessoire pour la célèbre console de Sony est 24 euros moins cher chez Cdiscount.

La période de Noël approche à grands pas et Cdiscount a décidé de proposer la manette DualSense à un très bon prix. En ce moment, le fameux accessoire dédié à la PS5 et disponible dans un coloris blanc est vendu par le site e-commerce français au tarif de 45,99 euros au lieu de 69 euros.

Cela fait une remise immédiate de plus de 30% de la part de Cdiscount. À titre d'information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Cdiscount qui est éligible à la livraison gratuite en point relais. Aussi, le site de commerce en ligne s'engage à livrer l'article avant Noël.

Pour rappel, la DualSense PS5 est une manette sans fil qui possède un microphone, une sortie casque, un haut-parleur, la détection de mouvement 6 axes, un port USB-C, un retour haptique, la technologie Create pour la production et du partage du contenu vidéoludique avec les autres joueurs, des gâchettes adaptatives pour une expérience immersive et une batterie rechargeable intégrée. Enfin, la manette mesure 16 x 6,6 x 10,9 cm, affiche un poids de 280 grammes et est compatible avec PC par l'intermédiaire d'une connexion filaire en USB.