Pour la dernière ligne droite de l'année 2023, la boutique en ligne d'Orange a décidé de proposer une très bonne enceinte JBL à prix très réduit. Grâce à une offre de remboursement, il est possible d'avoir la JBL Flip 6 sous les 80 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La période des fêtes de fin d'année 2023 arrive dans quelques semaines et Orange vous permet de vous profiter d'un tarif très avantageux sur une enceinte JBL. Proposée en quatre coloris au choix, la JBL Flip 6 est au prix de revient de 79,99 euros au lieu de 149,99 euros ; soit 70 euros de réduction grâce à une offre de remboursement valable jusqu'au 31 décembre prochain (voir conditions). Pour information, le produit garanti deux ans est fourni un câble USB Type-C.

À propos de ses points forts, la JBL Flip 6 est compatible avec la technologie sans fil Bluetooth 5.1. Cela permet une liaison à distance avec un smartphone ou une tablette. L'enceinte nomade dispose d'une batterie polymère lithium-ion de 17,28 Wh qui lui donne la possibilité d'être autonome pendant une durée maximale de 12 heures après un temps de chargement complet estimé à 2 heures et demie. L'appareil embarque aussi un système de haut-parleur à 2 voies pour offrir un son cristallin, fort et puissant. Enfin, la Flip 6 de JBL est résistante à la poussière et à l'eau, conformément à la norme d'étanchéité IP67.