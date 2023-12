Grosse promo de -76% sur un casque bluetoch Lenovo chez AliExpress !

Saisissez l'opportunité unique du Choice Day d'AliExpress et obtenez une remise de 76% sur le casque à conduction osseuse Lenovo X3 Pro. L'offre est valable jusqu'au 9 décembre à 9h. C'est le moment idéal pour redécouvrir la musique avec une technologie audio de pointe. On vous en dit plus ci-dessous.

Profiter du casque à -76% chez AliExpress

Rendez-vous vite chez AliExpress pour profiter d'une offre exceptionnelle : le casque Lenovo X3 Pro, conçu pour les sportifs, est désormais accessible à un prix réduit de 76% chez AliExpress jusqu'au 9 décembre. Vous pouvez ainsi vous le procurer pour une véritable bouchée de pain : seulement 5,99€ au lieu de 24,26€. C'est une occasion rare de s'équiper d'un casque à conduction osseuse de qualité à un tarif extrêmement avantageux.

Confort, praticité et étanchéité : un casque polyvalent

Le Lenovo X3 Pro est un casque à conduction osseuse qui offre une expérience audio unique. Il est équipé de pilotes de 16 mm pour une qualité audio élevée et d'une connectivité Bluetooth 5.3 pour une connexion stable et rapide. Le design flexible et léger, pesant environ 28 grammes, assure un confort optimal, et les coloris élégants en noir et rouge ou blanc et gris ajoutent une touche de style.

Le port de ces écouteurs est confortable, avec des crochets bien ajustés qui ne blessent pas les oreilles, et une conception qui évite tout dommage ou perte d'audition. Ce design permet d'entendre les sons ambiants et de converser sans interrompre la musique, ce qui est idéal pour les étudiants et les professionnels.

Les écouteurs Lenovo X3 Pro disposent d'un panneau de contrôle à trois boutons pour une utilisation facile, offrant des options pour jouer, mettre en pause, et gérer le volume. De plus, ils sont certifiés IP56 pour la résistance à l'eau et à la poussière, ce qui les rend parfaits pour une utilisation sportive en toutes conditions météorologiques.

Enfin, avec une autonomie de 7 heures et un temps de recharge d'environ 2 heures via un port micro USB, le Lenovo X3 Pro est pratique pour une utilisation prolongée.

Tout savoir sur ce casque

Comment fonctionne la conduction osseuse ?

La conduction osseuse est une technologie audio innovante utilisée dans certains casques, comme le Lenovo X3 Pro. Au lieu d'envoyer le son directement dans le canal auditif, cette technologie transmet les vibrations sonores à travers les os du crâne, directement vers l'oreille interne. Cela permet aux utilisateurs d'entendre la musique ou les appels sans bloquer les oreilles, ce qui offre plusieurs avantages.

Premièrement, cela améliore la perception des sons environnants, augmentant ainsi la sécurité, surtout pour les utilisateurs actifs en extérieur. De plus, comme les oreilles ne sont pas obstruées, le risque de dommages auditifs est réduit, rendant ces casques un choix plus sûr pour une utilisation prolongée. Enfin, cette technologie est particulièrement appréciée des personnes ayant des problèmes auditifs, car elle contourne certaines des voies auditives traditionnelles.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.