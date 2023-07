Le pack Samsung Galaxy S23 (256 Go) + Galaxy Watch 5 est à prix cassé

Un pack Samsung est à prix cassé sur le site Boulanger. Actuellement, le pack comportant le smartphone Galaxy S23 (256 Go) et la montre connectée Galaxy Watch 5 peut être obtenu à moins de 690 euros grâce à une réduction totale de 330 euros.

Les soldes d'été 2023 continuent chez les différents e-commerçants français, notamment sur le site Boulanger. En cette saison estivale, le site de commerce en ligne de l'Hexagone propose de faire une grosse économie sur l'achat d'un pack Samsung.

Constitué du smartphone Galaxy S23 (256 Go) et de la montre connectée Galaxy Watch 5, le pack associé à l'offre Boulanger est à 839 euros au lieu de 1019 euros. En plus de la réduction de 180 euros, il faut savoir qu'un bonus de reprise de 150 euros est valable pour tout achat du S23 de la gamme Galaxy, grâce au retrait en magasin. Au total, le pack revient donc à 689 euros.

Pour rappel, le Galaxy S23 de Samsung est doté d'un écran de 6,1 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Snapdragon 8 Gen 2, d'une batterie de 3900 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 13. La partie photo/vidéo se compose d'un triple capteur de 50 + 12 + 10 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Pour savoir davantage, voici notre prise en main du Samsung Galaxy S23.

De son côté, la Galaxy Watch 5 est une montre connectée qui embarque un écran AMOLED de 1,19 pouce avec une résolution de 396 x 396 pixels, un processeur Exynos W920, une batterie de 294 mAh, le Bluetooth 5.0, le Wifi, le GPS, le NFC, une mémoire interne de 16 Go, la norme d'étanchéité 5 ATM et le système d'exploitation WearOS by Google. Parmi ses diverses fonctionnalités, on retrouve notamment l'accéléromètre, l'affichage des notifications, l'altimètre, la boussole, le baromètre, les calories dépensées, le capteur de foulée, le cardio fréquencemètre, le chronomètre, la distance parcourue, un haut-parleur, l'indication IMC, le lecteur audio intégré, le réveil/alarme, le Vo2max, le suivi du sommeil ou encore le Spo2.