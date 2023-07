Le SSD Samsung 980 Pro de 2 To compatible PS5 est à un super prix

Si vous recherchez du stockage d'extension pour votre PS5 ou simplement un SSD interne pour votre ordinateur, le Samsung 980 Pro qu'on ne présente plus est en promotion. Pour le Prime Day, il est affiché à 82 € en version 1 To et à 132 € en version 2 To avec le dissipateur thermique.

Le SSD Samsung 980 Pro est une valeur sure sur le marché des SSD internes NVMe. Ce modèle PCIe 4.0 compatible avec la PS5 de Sony est en promotion pour le Prime Day d'Amazon. Que vous vouliez du stockage de 1 To ou de 2 To, les deux versions font l'objet d'une réduction très intéressante.

En effet, la version de 1 To s'affiche à 81,69 € contre une moyenne de 110 € ces derniers mois. Et ce, sachant que ce modèle avait été lancé à 380 € en 2022. C'est près de 300 € de réduction sur le prix de lancement. La version de 2 To qui offre plus de marge pour stocker vos fichiers lourds est à 132 € en ce moment pour le Prime Day. Pour rappel, cette version avait été lancée à 729 € et coûte en moyenne 200 € ces derniers mois.

Samsung 980 Pro : un SSD performant pour votre PC ou PS5

Le SSD Samsung 980 Pro coche tous les critères de compatibilité avec la PS5. C'est un modèle PCIe 4.0 avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 7000 Mo/s, soit largement plus que les 5500 Mo/s demandés par Sony. Ce SSD est de plus vendu avec son dissipateur thermique. Il est donc prêt à l'emploi.

Si vous recherchez du stockage SSD pour votre PC portable ou de bureau le Samsung 980 Pro est aussi un excellent modèle. Il est rapide, fiable et offre un TBW de jusqu'à 600 To. De quoi l'utiliser sans problème pendant des années. Bien au-delà du délai de garantie de 3 ans fixé par Samsung.