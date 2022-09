Xbox Series X : offre à saisir sur la console Microsoft avec la manette Elite Series 2

Un bundle Xbox est disponible à la vente sur le site Carrefour. Pendant quelques jours, la console Xbox Series X accompagnée d'une manette Elite Series S bénéficie d'une réduction non négligeable. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après la manette sans fil Xbox au meilleur prix pour la fin des French Days, c'est au tour d'une autre manette sans fil compatible avec la Xbox Series qui fait l'objet d'un bon plan.

Cette fois-ci, la manette Xbox Elite Series 2 incluse avec la console Xbox Series X est vendue sous forme de bundle. Sur le site de Carrefour, jusqu'au vendredi 30 septembre 2022, le pack Xbox Series X + manette Xbox Elite Series 2 est vendu à 609,95 euros au lieu de 644,95 euros ; soit une remise immédiate de 35 euros de la part de l'enseigne de la grande distribution.

Sortie en même temps que la Xbox Series S durant l'automne 2020, la Xbox Series X est compatible avec la technologie 8K HDR ; ce qui permet de jouer dans les meilleures conditions grâce à la mise à l'échelle (4320p). La console de Microsoft embarque également un espace de stockage important pour tous vos jeux avec le disque SSD de 1 To pour des chargements rapides et des reprises de jeux instantanées, un lecteur Blu-Ray 4K UHD et une mémoire vive de 16 Go de RAM. Pour la connectique, on retrouve essentiellement un port HDMI out, deux ports USB-A (3.2), un port Ethernet, un port d'alimentation et un port carte mémoire.