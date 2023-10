Le pack Google Pixel 8 + Pixel Buds Pro revient à 629 € chez RED by SFR

Le Pixel 8 proposé sous forme de pack avec les écouteurs Pixel Buds Pro fait l'objet d'une offre intéressante chez RED by SFR. Pendant une durée limitée, le dernier smartphone de Google bénéficie d'une réduction total de 170 euros. Tous les informations de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Depuis ce mercredi 4 octobre 2023, il est possible de précommander le nouveau Pixel 8 sur les différentes boutiques en ligne en France, à l'image de RED by SFR. La filiale low-cost de l'opérateur SFR permet d'ailleurs, à ses clients titulaires d'une offre mobile, de profiter d'une réduction maximale de 170 euros pour l'achat du tout nouveau smartphone Google, valable jusqu'au lundi 9 octobre prochain.

Disponible en trois coloris au choix, le Google Pixel 8 proposé dans sa version 128 Go peut être obtenu à 629 euros au lieu de 799 euros. Les 170 euros de réduction se font en deux parties : une offre de remboursement de 70 euros sur facture et un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien téléphone. De plus, pour l'achat d'un Google Pixel 8, il est possible de bénéficier d'une paire d'écouteurs Pixel Buds Pro offerte (voir conditions).

Concernant les principales caractéristiques du Pixel 8, le smartphone de la firme de Mountain View est équipé d'un écran OLED de 6,2 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, un taux de rafraîchissement allant de 60 Hz à 120 Hz et une luminosité maximale jusqu'à 2 000 nits.

Le téléphone signé Google est également doté d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, du processeur Google Tensor G3 avec coprocesseur de sécurité Titan M2, du système d'exploitation Android 14, d'une batterie de 4585 mAh avec charge rapide jusqu'à 27 W.

Du côté de l'APN, une caméra large de 50 MP, une caméra ultra-large de 12 MP et une caméra frontale de 10,5 MP sont de la partie. Enfin, le Google Pixel 8 bénéficie du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.3, du NFC, d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran, du Face ID et de 7 ans de mises à jour du système d'exploitation et de sécurité.