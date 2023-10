iPhone 15 vs Pixel 8 : performances, photo, prix, quelles sont les différences ?

Apple et Google viennent tous deux en cette fin d’année 2023 de lancer leurs nouveaux smartphones haut de gamme, les iPhone 15 et les Pixel 8. Les deux modèles de base ont une fiche technique bien différente l’une de l’autre, et quelques points pourraient bien vous faire pencher pour l’un ou pour l’autre. On vous explique tout ce qu’il faut savoir.

Apple a lancé en septembre son nouvel iPhone 15, tandis que Google vient tout juste de présenter son Pixel 8. Ces derniers, souvent appelés « les iPhone d’Android », ont généralement de sérieux arguments pour convaincre ceux qui cherchent une alternative aux smartphones de la Pomme.

Si l’iPhone 15 n’est pas radicalement différent de la génération précédente, le Pixel 8, lui, offre de nombreuses nouveautés intéressantes par rapport au Pixel 7. Est-ce assez pour rivaliser avec les smartphones d’Apple ? C’est ce que nous allons voir dans ce comparatif détaillé.

Les fiches techniques de l’iPhone 15 et du Pixel 8

Voici un résumé des spécifications techniques des deux smartphones. Nous analyserons ces caractéristiques plus en détail dans la suite de cet article.

iPhone 15 Pixel 8 Chipset Apple A16 Bionic Google Tensor G3 Ecran 6,1 pouces

OLED FHD+

60 Hz

2000 nits maxiumum

Ceramic Shield 6,2 pouces

OLED FHD+

120 Hz

2000 nits maximum

Gorilla Glass Victus 5G Oui Oui RAM 6 Go LPDDR5 8 Go LPDDR5X Batterie 3349 mAh

Recharge rapide filaire 20W

Recharge rapide sans fil 15W (MagSafe) 4585 mAh

Recharge rapide filaire 27W

Recharge rapide sans fil 18W Photo Capteur principal 48 MP

Ultra grand-angle 12 MP Capteur principal 50 MP

Ultra grand-angle 12 MP Selfie 12 MP 10,5 MP Biométrie Face ID Lecteur d'empreintes digitales

Reconnaissance faciale Résistance à l'eau IP68 IP68 Stockage 128, 256, 512 Go 128, 256 Go OS iOS 17 Android 14

7 ans de mises à jour Dimensions 147,6 x 71,6 x 7,8 mm

171g 162,6 mm x 76,5 mm x 8,7 mm

213 grammes MicroSD Non Non

Design : deux formules gagnantes

Cela fait des années maintenant qu’Apple utilise la même apparence générale sur ses iPhone haut de gamme, et le Pixel 8 hérite lui aussi des principaux éléments de design que son prédécesseur. Il s’agit de deux « petits smartphones », mais c’est l’iPhone 15 qui adopte le format le plus compact avec des dimensions de 147,6 x 71,6 x 7,8 mm, contre 150.5 x 70.8 x 8.9 mm pour le Pixel 8. Il est également plus léger, 171 grammes pour l'iPhone 15, 187 grammes pour le Pixel 8.

À l'avant, l'iPhone 15 adopte enfin la pilule avec Dynamic Island, introduite avec les IPhone 14 Pro de l'année dernière. Apple abandonne alors définitivement l'encoche sur ses smartphones haut de gamme. La face avant du Pixel 8 est également mise à l'honneur avec des bordures noires toujours plus fines tout autour de l'écran. Celles-ci sont presque uniformes, ce qui donne un aspect beaucoup plus premium à l'appareil.

Les deux smartphones disposent d’un cadre en aluminium et sont protégés par du verre, mais l’iPhone 15 utilise du Ceramic Shield, plus résistant que le Gorilla Glass Victus du Pixel 8. Tous deux sont certifiés IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. L'iPhone 15 se démarque grâce à des matériaux plus premium que son rival, mais au final, dans cette catégorie, seuls vos goûts personnels pourront vraiment les départager.

Écran : la fluidité est à l’honneur chez Google

Nous avons vu que l’iPhone 15 et le Pixel 8 adoptent un format presque identique, et il en est de même pour la taille de leur écran. Il faut compter sur une diagonale de 6,1 pouces pour l’iPhone 15, et de 6,17 pouces pour le Pixel 8. Intéressons-nous donc plutôt aux technologies embarquées dans chacune des dalles.

L’iPhone 15 reprend cette année l’écran des iPhone 14 Pro avec une pilule offrant Dynamic Island, avec une définition de 2556 x 1179 pixels (460 ppp). La luminosité maximale s’envole à 2000 nits, ce qui fait de lui l’un des écrans les plus lumineux de sa catégorie. Cependant, celui-ci est toujours bloqué à seulement 60 Hz.

De son côté, le Pixel 8 s’améliore significativement en proposant une définition de 1080 x 2400 pixels (427 ppp) avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, lorsqu’il fallait se contenter de 90 Hz sur le Pixel 7. La luminosité, elle, monte également à 2000 nits, soit autant que l’iPhone 15.

La fluidité de l’écran du Pixel 8 en font ici le grand gagnant de cette catégorie. Cela fait maintenant plusieurs années que les fabricants de smartphones Android s’efforcent d’offrir des écrans avec un rafraichissement élevé sur leurs appareils, et il serait temps qu’Apple ne réserve plus cette technologie à ses modèles Pro.

Performances : l’iPhone est indétrônable

Avec sa puce A16 Bionic, qui propulsait l’iPhone 14 Pro l’année dernière, l’iPhone 15 est l'un des smartphones les plus puissants du marché, juste derrière les iPhone 15 Pro et leur SoC A17 Pro. Le nouveau processeur des Pixel 8, le Tensor G3, promet une montée en puissance significative par rapport à la génération précédente, mais n’est toujours pas à la hauteur pour espérer inquiéter Apple.

La puce est basée sur l’Exynos 2300 de Samsung, que l’on aurait dû retrouver sur les Galaxy S23. Il utilise une configuration à 9 cœurs (1+4+4) avec un Cortex-X3 (2,91 GHz), quatre cœurs Cortex-A715 (2,37 GHz) et quatre cœurs Cortex-A510 (1,70 GHz). Sur le célèbre benchmark Geekbench 6, le SoC ne parvient à n'atteindre que 1600 points sur un coeur, et 4200 points en multi-coeur. C'est loin derrière la puce A16 de l'iPhone 15, qui obtient environ 2550 points et 6300 points, respectivement, sur le même test.

Le Tensor G3 est donc bien moins puissant que l’A16 que ce soit sur la partie CPU ou GPU, mais a l’avantage de proposer certaines technologies intéressantes, dont notamment l’encodage AV1, que l’on ne retrouve que dans l’A17 Pro. Le Tensor G3 propose également du Wi-Fi 7, quand l’A16 doit se contenter du Wi-Fi 6. Malgré cela, le point revient à l’iPhone 15 grâce à ses performances brutes supérieures.

Batterie : aucun ne se démarque vraiment

Le Pixel 8 est doté cette année d’une batterie de 4575 mAh, plus imposante que celle du Pixel 7, mais l’iPhone 15 a lui aussi bénéficié d’une hausse de la capacité avec une batterie de 3 349 mAh. Malgré cet écart important, les iPhone 15 sont toujours des champions de l’autonomie grâce à l’intégration étroite entre le matériel des smartphones et le logiciel iOS.

En ce qui concerne la recharge rapide, les iPhone 15 se contentent de 20W pour la recharge rapide filaire, et de jusqu’à 15W avec MagSafe en sans-fil. Le Pixel 8 est plus rapide avec ses 27W en filaire et ses 18W en sans-fil, mais compte tenu de la capacité supplémentaire de sa batterie, cette avance ne lui permet pas de se démarquer dans ce domaine. C’est un match nul.

Appareil photo : le Pixel 8 va briller la nuit, du moins sur le papier

L’iPhone 15 a adopté un capteur de 48 MP, mais celui-ci est plus petit que le capteur de l’iPhone 14 Pro. De son côté, le Pixel 8 bénéficie d’un nouveau capteur Samsung GN2 de 50 MP plus grand que celui du Pixel 7, mais aussi celui de l’iPhone 15. La réputation de Google n’est plus à faire en ce qui concerne la qualité photo, et avec un tel capteur, on s’attend à des performances de haut vol en photo comme en vidéo, et en particulier dans des conditions de basse luminosité.

Les iPhone 15 et Pixel 8 sont aussi équipés d’un second capteur ultra grand-angle de 12 MP, et on retrouve une caméra frontale de 12 MP sur l’iPhone 15, et de 10,5 MP sur le Pixel 8. Les deux smartphones offrent des technologies similaires, dont notamment un zoom 2X grâce au pixel-binning sur le capteur principal, ou un mode macro avec le capteur ultra grand-angle.

Enfin, le Pixel 8 offre un capteur de profondeur ToF qui permet de calculer les distances. Il faudra attendre les tests du Pixel 8 pour savoir de quoi est capable l’appareil, mais compte tenu de l’historique de Google dans ce domaine, on imagine que le résultat sera au rendez-vous. Sur le papier, pour l’instant, c’est Google qui l’emporte.

Logiciel : iOS 17 et Android 14, les goûts et les couleurs

Comme les années précédentes, il est toujours compliqué de départager iOS et Android. Les dernières versions iOS 17 et Android 14 ont toutes deux apporté des nouveautés intéressantes aux systèmes d’exploitation des deux fabricants, et ils sont aujourd’hui aussi bien fournis en fonctionnalités l’un que l’autre.

Au niveau du suivi logiciel, Google promet désormais un total de 7 ans de mises à jour, et s'aligne donc presque sur Apple dans ce domaine. Néanmoins, Apple est connu pour déployer certaines mises à jour de sécurité sur certains smartphones près de 10 ans après leur sortie. Le suivi logiciel sera donc plus long chez la Pomme, ce qui vous laissera profiter des dernières fonctionnalités pendant plus longtemps.

Si Google vous offre plus de flexibilité et de personnalisation avec Android, Apple est toujours le leader en ce qui concerne l’intégration d’iOS avec son écosystème de produits. Le problème, c'est que ce dernier est fermé, et force donc l'utilisation d'autres services ou produits de la firme de Cupertino pour certaines de ses fonctionnalités. Cette catégorie dépendra donc de vos préférences, mais aussi des autres appareils que vous possédez déjà.

Prix : un tarif plus agressif du côté du Pixel 8

Le Pixel 8 marque un autre point grâce à son prix plus doux par rapport à son concurrent. Google a lancé son smartphone à « seulement » 799 euros en France, tandis qu’il faut débourser pas moins de 969 euros pour l’iPhone 15.

Tous deux débutent à 128 Go de stockage, mais Apple a l’avantage de proposer jusqu’à 512 Go de stockage sur son smartphone, contre 256 Go au maximum sur le Pixel 8. Cependant, l’augmentation du stockage coûte moins cher chez Google. Le Pixel 8 avec 256 Go de stockage est commercialisé à 859 euros (+60 euros), contre 1099 euros (+130 euros) pour l’iPhone 15 avec 256 Go de stockage.

L’iPhone 15 est disponible en 5 coloris : bleu, rose, jaune, vert et noir, tandis que le Pixel 8 doit se contenter de 3 coloris différents : Obsidian, Hazel et Rose.

Conclusion

Avec son tarif plus agressif et sa fiche technique globalement plus intéressante que celle de l’iPhone, c’est le Pixel 8 qui se démarque le plus dans ce comparatif. Si votre budget est plus serré et que vous recherchez un rapport qualité-prix intéressant, on ne peut donc que vous conseiller d’opter pour le smartphone de Google.

Cependant, si vous êtes déjà ancrés dans l’écosystème d’Apple, c’est-à-dire si vous possédez un Mac ou un autre appareil du géant américain, opter pour l’iPhone 15 pourrait bien être la meilleure solution. Vous pourrez ainsi profiter de l’étroit lien entre iOS et les autres systèmes d’exploitation du fabricant, qui ont fait la force d’Apple ces dernières années.